¿Quién es el Chima Ruíz, el entrenador Sub 17 de México en el que nadie confiaba?

El Tri Sub 17 es dirigido por el exfutbolista mexicano, que es un constante en categorías juveniles.

Contra todos los pronósticos, la Selección mexicana Sub 17 ya está instalada en las semifinales, donde peleará por el boleto a la cuarta final de su historia. La prueba no será nada sencilla, midiéndose ante Holanda, una de las potencias y máximos candidatos a llevarse el título.

El Tricolor ha ido de menos a más en el torneo, y en sus últimos tres partidos ha mostrado un funcionamiento que explota al máximo posible sus cualidades. El estratega detrás del proyecto es Chima Ruíz, entrenador de 50 años que realizó una carrera más que cumplidora en el Máximo Circuito.

Marco Antonio debutó con Tampico en 1986, jugando siempre como mediocampista y presumiendo un destacado y potente golpeo de pelota. El Chima no solo jugó en la Jaiba, pues también vistió las camisetas de Tigres, , , Guadalajara y San Luis, club con el que colgó los botines en 2005.

Ruíz también vistió la camiseta del Tricolor en su etapa como jugador, registrando 16 apariciones con el combinado mayor. Su epoca más habitual con la Selección fue entre 1998 y 2001, cuando vestía la casaca Rojiblanca.

Desde el año 2011 el Chima se integró al organigrama de Selecciones nacionales, saliendo únicamente en un breve proceso como auxiliar en el Rebaño. Cuenta con una amplia experiencia con jugadores menores, pues ha dirigido a la Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18, Sub 20 y Sub 21.

Como suele suceder cada que el Tri juega una Copa del Mundo y los resultados no se dan, el principal señalado es el entrenador, siendo blanco de críticas en el empate contra y la derrota de último minuto con .

El Chima supo modificar sobre la marcha, y desde la pizarra ha lanzado variantes tácticas que le han ayudado a encaminar los partidos. Acostumbrado a un 4-2-3-1, suele ingresar en el segundo tiempo a Israel Luna y Alí Ávila, veloces revulsivos que han resultado decisivos al momento de jugar.

Llegó el momento, y Chima Ruíz está solo a dos partidos de igualar la proeza conseguida por Jesús Ramírez y Potro Gutiérrez, que se llevaron el título con la Selección mexicana Sub 17. El oriundo de Tampico supo aguantar las críticas, queriendo ahora afianzar su proceso con la conquista máxima.