Compartir Sigue a GOAL en Google

El seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, ha desvelado la lección magistral de táctica que hizo posible la sorprendente victoria de su equipo por 4-1 ante Portugal en Braga. Riemer elogió la disciplina táctica y la audacia de sus jugadores sobre el terreno de juego y también dedicó grandes elogios a Cristiano Ronaldo, icono del fútbol internacional.

Anuncios

Sorpresa en Braga: Dinamarca arrolla a Portugal

Dinamarca firmó una de sus mejores actuaciones a domicilio de los últimos tiempos al golear al Portugal por 4-1 en el Estadio Municipal de Braga. El seleccionador danés, Brian Riemer, diseñó una brillante estrategia que sorprendió por completo al líder del grupo. Rasmus Hojlund marcó dos goles de gran acierto, a los que se sumaron los de Pierre-Emile Hojbjerg y Joachim Andersen, para infligir a Portugal la mayor derrota en casa de su historia oficial.

Riemer explica su estrategia

Tras el partido, Riemer explicó la estrategia con la que buscó ahogar al estelar equipo de Portugal y aprovechar los espacios en las transiciones. El seleccionador destacó la importancia de controlar la posesión ante una potencia del fútbol.

«Mostramos el máximo respeto al equipo portugués. Es uno de los mejores del mundo», declaró Riemer.

«Logramos presionar a Portugal y frustrarlo. Fuimos audaces. Quisimos tener el balón. Si quieres vencer a una selección tan grande en el fútbol como Portugal, tienes que tener el balón. Estoy muy satisfecho con cómo nos impusimos tácticamente. Fue un partido perfecto en cuanto al plan que habíamos diseñado».

Anuncios Anuncios

Elogios para Daramy y reflexión sobre los duelos anteriores

Riemer también recordó la intensidad de los enfrentamientos anteriores contra Portugal y señaló cómo la acumulación de jugadores en el centro del campo y las carreras hacia delante de su equipo complicaron la defensa portuguesa. Destacó especialmente a Mohamed Daramy por una actuación extraordinaria al correr hacia los espacios a espaldas de la defensa.

Related Topics

«Quisimos llenar el centro del campo y sacar a los defensas de sus posiciones. Sabíamos que Hojlund y Daramy podían aprovechar los espacios a espaldas de la defensa. Y Daramy hizo un gran partido. No entiendo cómo sigue jugando en la Segunda División francesa», afirmó Riemer.

Homenaje a Cristiano Ronaldo

Antes de pensar en el decisivo duelo de su grupo contra Noruega en Copenhague, Riemer dedicó unas palabras al acontecimiento histórico que suponía el primer partido de Portugal desde la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección. El seleccionador danés expresó su pleno respeto al legendario delantero.

Anuncios

«Fue un gran motivo de orgullo ver jugar a Cristiano Ronaldo. Se merece todos los homenajes y honores posibles. Los cambios no ocurren de un día para otro. Portugal ha perdido a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos», concluyó Riemer.