Aumentó la presión sobre Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), después de que aparecieran enormes vallas publicitarias en la plaza de Times Square, en la ciudad de Nueva York, exigiendo su dimisión y enarbolando un lema impactante: "La FIFA merece un líder, no un traficante de drogas", en el más reciente ataque público contra el presidente del organismo internacional.

En las pantallas gigantes de la célebre plaza aparecieron mensajes que reclamaban la dimisión de Infantino y lo acusaban de gestionar el fútbol con lógica comercial, junto al hashtag "Infantino, vete", en una campaña dirigida a movilizar a las federaciones futbolísticas para actuar contra el presidente de la FIFA.

La campaña coincidió con la ola de indignación provocada por el polémico proyecto de Infantino de organizar un Mundial sub-15 con la participación de todas las federaciones miembros de la FIFA, una idea que fue recibida con reservas y objeciones por parte de varias confederaciones continentales.

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) encabezó a los detractores del proyecto, ya que su presidente, Aleksander Ceferin, criticó con dureza la iniciativa, en medio de gestiones para estudiar la adopción de medidas legales contra la FIFA e Infantino a raíz del plan propuesto.

El círculo de oposición se extendió a otras confederaciones, después de que la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe y la Confederación Asiática se sumaran a la postura de rechazo al proyecto, en un momento en que Infantino sigue contando con el apoyo de la Confederación Sudamericana y la Confederación Africana de Fútbol.

Esta división revela la magnitud de la batalla que le espera a Infantino antes de las elecciones a la presidencia de la FIFA, previstas para marzo de 2027, ya que el presidente suizo busca obtener un último mandato, mientras crecen las voces que se oponen a sus políticas y proyectos dentro del sistema del fútbol mundial.