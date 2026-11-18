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El Borussia Dortmund ha abordado internamente la polémica celebración de Felix Nmecha y ahora quiere centrarse en lo deportivo.

El director general deportivo Lars Ricken habló en una entrevista con Sky de una «conversación interna y de confianza» con el internacional: «Y queremos dejarlo ahí y volver a centrarnos, por favor, en los asuntos deportivos, a ser posible con una victoria contra el Gladbach».

El internacional Nmecha «nos ha dejado claro que tampoco quería comportarse de manera irrespetuosa, discriminatoria ni mucho menos proselitista con su gesto», dijo Ricken: «Respetamos mucho su fe cristiana». Pero, dado que la celebración de Nmecha con la corona había suscitado «debates y controversias» y que algunas personas se habían sentido heridas, «es nuestra responsabilidad hablar con Felix».

El BVB jugará el sábado (15:30 horas/Sky) en el campo del colista de Mönchengladbach y tiene «hambre», como subrayó Ricken: «Queremos hacer que el Bayern sienta que más le vale ganar la víspera contra el Colonia si quiere seguir arriba».

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En estos momentos, el Bayern de Múnich lidera la clasificación de la Bundesliga solo por su mejor diferencia de goles. El club con más títulos juega el viernes por la noche (20:30 horas/Sky) contra el 1. FC Colonia.