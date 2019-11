Queiroz y la convocatoria de James: “Los problemas del Madrid los solucionan allá”

El entrenador del equipo tricolor entregó la lista de 23 convocados en la que vuelve a aparecer el volante del club español.

En no lo tienen en cuenta, pero en la selección de sí. Este miércoles, cuando Carlos Queiroz dio a conocer los 23 convocados para los amistosos frente a Perú y , el 14 y 19 de noviembre, llamó la atención la presencia de James Rodríguez , pues se ha dicho que todavía tiene problemas físicos.

“Lo que pasa en el Madrid es problema de ellos, nosotros tenemos que preocuparnos por lo que hacemos acá”, dijo de manera enfática el estratega luso, que no quiso profundizar en el llamado del volante 10.

En cuanto a las novedades, resalta mucho la presencia de Stiven Mendoza y Steven Alzate, quienes estarán por primera vez con la tricolor. “Uno quisiera llamar a muchos jugadores, pero no hay espacio.Y eso no quiere decir que no los sigamos. Esta vez ellos tiene la oportunidad y vamos a ver cómo lo hacen”.

Igualmente, aunque no quiso dar detalles, Queiroz dejó la puerta abierta a un par de microciclos con jugadores del torneo local antes de comenzar la participación tanto en la 2020 como en las eliminatorias a 2020. “Es algo que se ha venido hablando con la Federación y veremos qué se puede hacer”.

Por último, el luso hizo énfasis en que no siempre tiene el tiempo para trabajar con los jugadores y que más allá de la táctica y la técnica lo que busca es que el grupo esté unido, que los futbolistas entiendan lo que él quiere y que haya unidad y responsabilidad con los objetivos comunes. “Todos defendemos, todos atacamos. Esto es de actitud y ganas. La camiseta de la selección pesa”.