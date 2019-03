Queiroz: "La entrada de James fue la solución"

El entrenador destacó que Colombia mejoró su nivel a partir de la entrada del cucuteño.

Colombia perdió 2-1 en su amistoso con en Seúl, en un partido que le sirvió al flamante técnico, Carlos Queiroz, para probar el recambio y jugar con distinto esquema.

Pero una de las cuestiones que el entrenador oriundo de Mozambique dejó en claro fue la especie de dependencia que tiene el equipo en función a una de sus estrellas.

"La estrategia del sistema debe ser construida según el oponente. La entrada de James (Rodríguez) fue la solución y el partido fue muy bueno para ", analizó el estratega, ex e .

La reacción del seleccionado cafetero fue distinta durante la segunda mitad, cuando el cucuteño entró en lugar de Alfredo Morelos y cambió el juego. Sin embargo, no bastó para evitar la derrota.

"Perder no me gusta. Ganamos la oportunidad de sacar buenas conclusiones para el próximo partido estar más fuertes. Tenemos que dar oportunidades a los jugadores de demostrar su fútbol", profundizó Queiroz en relación a las posibilidades que les otorgó a otros futbolistas que no son titulares.

"Construimos varias jugadas de gol e hicimos todo para no perder este partido. Me gustó como se terminó el partido", se conformó el DT.