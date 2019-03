Queiroz avisa cambios ante Corea: "Hay jugadores que deben tener su oportunidad"

El seleccionador de Colombia analizó el duelo ante Corea del Sur este martes. "Vamos a jugar con confianza, pero respetando al rival", afirmó.

La victoria sobre en el debut de Carlos Queiroz en el banco de la Selección Colombia ya es cosa del pasado, el entrenador y el equipo entero tienen los ojos puestos en y en lo que este partido significa para seguir moldeando el equipo de cara a la de 2019.

El DT nacido en Mozambique habló en rueda de prensa este lunes en la previa al duelo en Seúl, dejando ver que tiene planeado darle la oportunidad a los jugadores que no han podido sumar minutos.

"Mañana vamos a jugar con confianza, pero respetando al rival. Estamos aquí para trabajar y hay jugadores que tienen que jugar y tener una oportunidad en el campo para ganar experiencia. Debo tomar algunas decisiones porque confío en los jugadores que convoqué", aseguró. Además, el luso dejó claro que su objetivo principal es "mantener el prestigio del equipo, pero apuntando a la Copa América".

Queiroz también se refirió a los cambios tácticos que puede tener el equipo con respecto al anterior proceso liderado por José Pekerman. "En este momento la decisión estratégica es no perturbar con dos o tres entrenamientos las cosas buenas que se han hecho durante ocho años. Intentaremos hacer un juego más compacto, con las coberturas más organizadas, para poder atacar más tranquilos. Cambiar el sistema ahora no es una decisión inteligente porque no hay tiempo para trabajar. Para la Copa América tendremos tiempo de trabajar y hacer algunos cambios", aseguró.

El artículo sigue a continuación

Haciendo un análisis del rival de este martes, explicó que aunque tienen algún parecido a los nipones, hay diferencias para tener en cuenta: "Hay dos tipos de fútbol en Asia; el fútbol de Japón y de Corea va en la misma dirección. En Japón son muy veloces, pero los coreanos hacen un fútbol más elaborado y son más contundentes en el área".

Finalmente, Queiroz se refirió a los microciclos de trabajo en Colombia que planea implementar desde abril. "El objetivo es continuar este trabajo de sentir a los jugadores más cerca de mí. Cuando los jugadores están con la camiseta del equipo nacional les pesa, entonces hay que darles la oportunidad de probarse en la Selección. Hay que tener profundidad en las soluciones; si no está uno, habrá otro. Hay que estar atento al futuro siempre. Convocaré alrededor de 24 jugadores, explicó.