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Cuando todos dudaban y todos reclamaban una solución convencional, José Mourinho, entrenador del Real Madrid, decidió ir completamente a contracorriente y apostar por una idea que a muchos les parecía una locura.

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El técnico portugués siempre creyó en la capacidad de su compatriota para rendir a gran nivel en el centro del campo pese al riesgo. Tras el rechazo de Rodri en agosto, Mourinho comprendió que esa era la solución ideal y que había llegado el momento de poner en práctica una idea en la que creía desde hacía años.

Muchos pensaban que Bernardo Silva, de 32 años, no podría a estas alturas de su carrera ganarse la vida como centrocampista. Es más, mucho antes algunos consideraron que apenas triunfaría como futbolista.

El diario español AS recogió unas declaraciones anteriores de Jorge Mendes, el célebre agente: «Me dijeron una y otra vez: "Jorge, olvídalo, no tienes ninguna posibilidad, Bernardo Silva nunca será un jugador importante; en el mejor de los casos jugará en primera o segunda división, quizá en un equipo como el Paços de Ferreira"».

El diario subraya que Mourinho nunca estuvo entre los escépticos con Bernardo. Al contrario, siempre elogió sus cualidades y vio en él a un jugador inteligente, capaz de jugar en cualquier posición y en cualquier circunstancia.

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Para entender lo que ocurre ahora hay que remontarse al verano, cuando Bernardo asumió el mando en el centro del campo, algo para lo que Mourinho ya lo intuía capacitado.

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Tras el evidente golpe que supuso el rechazo de Rodri, sobre todo a ojos del público más que dentro del propio club, el técnico portugués no se quedó de brazos cruzados, sino que afrontó la situación con deportividad y sin ningún ruido.

Según el diario, Mourinho consideró a Bernardo Silva el socio ideal de Tchouaméni en la medular, pese a que no había jugado en esa posición en toda su carrera, salvo en contadas ocasiones.

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De acuerdo con el periódico, la decisión parecía ignorar la teoría del fútbol moderno, que exige para ese puesto un perfil físico distinto y más potente. Podía considerarse un salto al vacío, pero resultó totalmente acertada.

La habilidad de Bernardo en la construcción del juego, su compromiso defensivo y su dinamismo bastaban para justificar la valoración de Mourinho. Además, el entrenador atribuía al jugador una inteligencia extraordinaria que le permitiría entender su nuevo papel sobre el césped. A tenor de lo visto, esa valoración se ha confirmado.

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Antes del primer parón internacional, justo después de la dolorosa derrota en el Wanda Metropolitano, parecía que el rendimiento del Real Madrid entraba en una fase de declive y que las perspectivas eran sombrías.

Pero la realidad fue justo la contraria: el Real Madrid se transformó en el Clásico con la entrada de Bernardo, que desde entonces se ha mantenido como fijo en el once.

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Desde aquella victoria en Barcelona, ha sido titular en todos los partidos y ha disputado más del 86 % de los minutos posibles, hasta convertirse en la columna vertebral del equipo y en un jugador imprescindible.

Hoy ya nadie cuestiona la decisión de Mourinho: Bernardo Silva ha demostrado que la inteligencia y la técnica pueden imponerse a la fuerza física, y que el técnico portugués tenía razón cuando desafió las teorías modernas y creyó en un jugador del que todos decían que nunca triunfaría.