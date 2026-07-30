Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Quedan dos días: el Real Madrid corre contra el reloj por el fichaje de Diomande

Fichajes
Real Madrid vs Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Amistosos
RB Leipzig vs SC Verl
RB Leipzig
SC Verl
Mallorca vs Paris Saint-Germain
Mallorca
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Aston Villa
UEFA Supercopa
Y. Diomande
España
Italia
Alemania
Francia
Inglaterra
Austria
Côte d’Ivoire

Las negociaciones siguen en marcha

El Real Madrid presiona para cerrar el fichaje del marfileño Yan Diomandé, jugador del Leipzig, antes de que el conjunto alemán viaje a su concentración de pretemporada en Austria, en medio de la continuidad de las negociaciones entre ambos clubes.

El periodista alemán Florian Plettenberg, corresponsal de la cadena "Sky Sport - Alemania", declaró este jueves a través de su cuenta en la plataforma "X": "El Real Madrid presiona para cerrar el fichaje de Yan Diomandé con el Leipzig, antes de que el Leipzig viaje a su concentración de entrenamiento en Austria el sábado".

Lee también

Advertencias turcas: Salah podría convertirse en una carga para el Besiktas y la afición no le perdonará

La FIFA en un comunicado oficial: la expulsión de Embolo fue una corrección de la justicia y recibió el beneplácito de la IFAB

El Real Madrid mantuvo hoy nuevas conversaciones con el Leipzig una vez más, según la misma fuente.

Plettenberg añadió: "Diomandé sigue en el Leipzig y gestiona el proceso con profesionalidad y paciencia en todo momento, a la espera de que se alcance un acuerdo entre ambos clubes. La operación continúa".

Diomandé tiene 19 años, juega en la posición de extremo y se incorporó al Leipzig en el verano de 2025 procedente del Leganés español, tras firmar una destacada temporada en la Bundesliga.

También compiten por el fichaje el Paris Saint-Germain, y circulan además informaciones sobre el interés tanto del Liverpool como del Manchester City en la estrella de Costa de Marfil.


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google