El Real Madrid presiona para cerrar el fichaje del marfileño Yan Diomandé, jugador del Leipzig, antes de que el conjunto alemán viaje a su concentración de pretemporada en Austria, en medio de la continuidad de las negociaciones entre ambos clubes.

El periodista alemán Florian Plettenberg, corresponsal de la cadena "Sky Sport - Alemania", declaró este jueves a través de su cuenta en la plataforma "X": "El Real Madrid presiona para cerrar el fichaje de Yan Diomandé con el Leipzig, antes de que el Leipzig viaje a su concentración de entrenamiento en Austria el sábado".

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El Real Madrid mantuvo hoy nuevas conversaciones con el Leipzig una vez más, según la misma fuente.

Plettenberg añadió: "Diomandé sigue en el Leipzig y gestiona el proceso con profesionalidad y paciencia en todo momento, a la espera de que se alcance un acuerdo entre ambos clubes. La operación continúa".

Diomandé tiene 19 años, juega en la posición de extremo y se incorporó al Leipzig en el verano de 2025 procedente del Leganés español, tras firmar una destacada temporada en la Bundesliga.

También compiten por el fichaje el Paris Saint-Germain, y circulan además informaciones sobre el interés tanto del Liverpool como del Manchester City en la estrella de Costa de Marfil.



