«¡Quedan 8 días para la explosión!»... El Barcelona lucha contra el reloj para desactivar la bomba de los 9 jugadores

El Barcelona afronta el domingo 30 de junio una fecha clave en su planificación deportiva y financiera, ya que es el último día para incluir las operaciones completadas en los estados financieros de la temporada, También es la última ocasión para cerrar operaciones a menor coste, antes de que suban las cláusulas de penalización. Además, vencen los contratos de cuatro jugadores, por lo que el club debe definir antes del 30 de junio el futuro de nueve futbolistas.

Según Marca, la prioridad es vender: cualquier ingreso extra aliviaría las finanzas y daría margen en el mercado estival. Los candidatos a salir son Ansu Fati, Ronald Araújo, Marc Casado, Marc-André ter Stegen e Iñaki Peña.

El Mónaco quiere pagar los 11 millones de su cláusula, pero aún se negocia el porcentaje de una futura venta y una posible recompra.

Casado aún valora opciones, mientras que Roni busca una cesión para seguir creciendo.

El caso de Ter Stegen es uno de los más delicados, pues el alemán sigue generando incertidumbre y su salida se complica con la inminente marcha de Iñaki Peña, quien ultima su fichaje por el Panathinaikos griego y así cerrará su etapa en el Barça. y se espera que el traspaso se haga público en los próximos días.

En cuanto a fichajes, el Barça tiene a Jorge Salinas como prioridad y negocia su llegada antes del 30 de junio por motivos económicos: Antes del 30 de junio puede ficharse por entre 4 y 8 millones, mientras que a partir del 1 de julio la cláusula sube a 16 millones.

El domingo vencen los contratos de cuatro jugadores: Robert Lewandowski ya se despidió, y la dirección deportiva decidió no comprar a Marcus Rashford.

La situación es diferente para Andreas Christensen y João Cancelo: el central danés tiene una oferta de renovación, pero aún no hay acuerdo; mientras que el futuro del lateral portugués es más complejo por las exigencias económicas de su fichaje.

El director deportivo, Deco, y el área financiera trabajan contrarreloj para cerrar el ejercicio y cumplir con el fair play financiero de La Liga.