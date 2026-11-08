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F1 Grand Prix of BrazilGetty Images
Oliver Maywurm
Traducido por

«Qué vergüenza»: George Russell comete una increíble metedura de pata en la Fórmula 1 en São Paulo

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El piloto de Mercedes George Russell protagonizó un increíble percance en el Gran Premio de Fórmula 1 de Sao Paulo (Brasil) que dejó atónito al expiloto Ralf Schumacher.

En la vuelta 17 de las 71 de la carrera del domingo, Russell hizo un trompo tras una parada en boxes cuando regresaba a la pista y bloqueó parcialmente el paso a otros pilotos. En la estrecha salida del carril de boxes, el británico tuvo que dar la vuelta a su coche y estuvo a punto de provocar accidentes con los rivales que salían detrás de él.

«Dios mío, qué vergüenza», comentó el analista de televisión Ralf Schumacher sobre la insólita escena en Sky. «Yo tampoco había visto nunca algo así», dijo el comentarista Sascha Roos.

Fórmula 1: insólita metedura de pata de George Russell; Ralf Schumacher carga contra su error

Schumacher siguió criticando el error de Russell: «Ayer se puso muy gallito con el equipo. Eso es lo que pasa con George Russell: ayer hablaba así y ahora vuelve a cometer un error tan tonto. Increíble. Eso no puede pasar», afirmó el ex piloto, de 51 años.

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Schumacher aludía a lo ocurrido el sábado: en la clasificación de Sao Paulo, marcada por el caos provocado por la lluvia, Russell acabó segundo, pero estalló contra su equipo, Mercedes, después de que le ordenara interrumpir su última vuelta rápida.

«Tío, me has dicho que abortara la vuelta. ¿Qué demonios?», le espetó Russell por radio a su ingeniero de carrera. Los intentos del jefe del equipo, Toto Wolff, por calmarlo no dieron resultado y el piloto de 28 años siguió protestando: «¡No quiero ser segundo, quiero ser primero!».

Para colmo, después recibió una penalización de cinco puestos por montar piezas nuevas en su coche. Por eso, el domingo salió séptimo, aunque había remontado hasta la cuarta posición antes del percance. Tras el trompo, el piloto que ocupaba el cuarto puesto en la clasificación del Mundial de pilotos antes de la carrera en Brasil cayó de nuevo a la séptima posición.

Escrito porOliver Maywurm

Corresponsal de fútbol alemán y europeo

📝 Bio: Crecí cerca de la hermosa Tréveris, la ciudad más antigua de Alemania. Después de estudiar filología alemana, hice una pasantía en GOAL y me desempeñé lo suficientemente bien como para hacer poco después mi voluntariado en Múnich. Desde 2017, soy redactor en GOAL y SPOX.

Cómo llegué al fútbol:

Hasta donde recuerdo, el joven Lars Ricken a mediados de los 90 fue el primer héroe de mi infancia. Que Alemania ganara la Eurocopa 1996, el primer torneo importante que seguí conscientemente, consolidó mi amor por el fútbol.

🎯 En qué me enfoco principalmente en mi trabajo:

Investigación y redacción de noticias (sobre todo de transferencias)

Delegación de artículos SEO

🌟 Mis momentos favoritos del fútbol:

El gol de oro de Oliver Bierhoff en la final de la Eurocopa 1996, el gol decisivo de Mario Götze en la final del Mundial 2014. Y menos obvio pero igual de significativo: A los siete años, presenciar en el estadio cómo nuestro Eintracht Trier eliminaba al campeón de la UEFA, Schalke, y luego al campeón de la Champions League, Borussia Dortmund, en la DFB-Pokal.

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