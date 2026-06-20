En los estudios de «beIN Sports», la leyenda egipcia Mohamed Aboutrika y la estrella holandesa Ruud Kluivert, tras la goleada de Holanda a Suecia por 5-1 en el Mundial 2026. Ambos intercambiaron opiniones sobre la capacidad de los “Molinos” para enfrentar a las grandes selecciones, en un debate que reflejó exceso de confianza holandesa y advertencias realistas egipcias.

Abu Treika afirmó que el nivel actual de Holanda no basta para vencer a las potencias y alertó de una debilidad defensiva que podría costarles caro en rondas siguientes.

Abu Treika afirmó: «El nivel que ha mostrado la selección holandesa hasta ahora no le basta para vencer a Brasil o a Marruecos en la siguiente ronda; tiene graves problemas defensivos».

El “mago egipcio” añadió: «Es cierto que se midieron a Túnez (aún no han jugado) y a Argelia (los Verdes ganaron 1-0 en un amistoso), pero Marruecos es distinto de los equipos árabes a los que se ha enfrentado Holanda», señalando que el nivel de los Leones del Atlas supera con creces al de los rivales que los tulipanes enfrentaron en sus últimos amistosos.

Sin embargo, la leyenda holandesa respondió con confianza: «No le tenemos miedo a nadie».

Para provocarlo, Abou Treika respondió con sarcasmo: «Entonces espero que os enfrentéis a Marruecos», deseando ver a Holanda ante una prueba de verdad.

Kooliet no se amedrentó y, con total confianza, retó: «Que venga Marruecos… Los estamos esperando», frase que encendió las redes.