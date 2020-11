¿Qué tuvo Diego Maradona y por qué había sido operado?

Diego Armando Maradona falleció este miércoles 25 de noviembre a los 60 años. El Diez sufrió un parocardiorrespiratorio en su casa de San Andrés y a pesar de que llegaron cuatro ambulancias al lugar, no pudieron reanimarlo.

Fue su última aparición pública en el Bosque la que había generado preocupación. Desde hacía tiempo que el DT de Gimnasia no se encontraba bien anímicamente y el lunes 2 de noviembre se decidió internarlo en el Instituto IPENSA de la ciudad de La Plata. Según su entorno, se trataba de un monitoreo rutinario, pero, con el correr de las horas, la situación se agravó: al día siguiente por la noche el Diez fue operado con éxito luego de que le detectaran un hematoma en la cabeza.

Si bien desde un primer momento el médico Leopoldo Luque le había restado trascendencia a la gravedad del cuadro y había hablado de que se trataba de una cirugía "de rutina", Matías Morla reveló la verdadera situación que atravesaba el entrenador del Lobo cuando fue sometido a la cirugía: "Diego pasó el peor momento de su vida. Tuvo un derrame que le pudo costar la vida, fue un milagro que lo hayan detectado a tiempo".

Ocho días después de esa cirugía, Luque informó que se le había dado el alta. El entrenador del Lobo pasó su primera semana de postoperatorio sin complicaciones pero sedado, a causa de un síndrome de abstinencia por su adicción al alcohol. Según fue informando su médico personal, la recuperación de la cirugía fue "excelente" y hasta había trascendido que había conseguido una tablet para ver el empate de Gimnasia ante Vélez y hasta lanzó insultos al aire por el gol agónico del Fortín.

