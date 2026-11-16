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La leyenda belga Romelu Lukaku ha anunciado oficialmente su retirada de la selección tras una extraordinaria trayectoria de 16 años en la que se convirtió en el máximo goleador histórico de Bélgica. Thibaut Courtois, compañero suyo durante muchos años, le dedicó un emotivo homenaje tras el anuncio.

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Llega a su fin una trayectoria de récord

El delantero de 33 años confirmó oficialmente el lunes su retirada de la selección, después de una trayectoria en la que se convirtió en el máximo goleador de la historia de Bélgica. Tras un periodo de reflexión durante el parón internacional, en el que permaneció en el banquillo durante una victoria ante Italia, el exjugador del Chelsea y el Manchester United decidió que había llegado el momento de dar un paso al lado.

Lukaku fue uno de los pilares de la célebre «generación de oro» de Bélgica y representó a su país en cuatro ediciones del Mundial de la FIFA. Su mayor logro en el torneo llegó en 2018, cuando ayudó al equipo a alcanzar un histórico tercer puesto en Rusia. En una emotiva despedida compartida en las redes sociales, el delantero expresó su satisfacción por el camino recorrido desde su debut.

«Durante estos 16 años lo di todo por la selección… Pasé por todas las emociones posibles. A los aficionados de Bélgica, gracias por el apoyo que disteis a nuestro equipo. Estoy orgulloso de haber representado a mi país en cuatro Mundiales y tres Eurocopas», dijo el delantero.

Courtois encabeza los homenajes a su «hermano»

La noticia provocó de inmediato una oleada de homenajes en el mundo del fútbol, encabezada por Courtois, compañero suyo durante muchos años. El portero del Real Madrid recurrió a las redes sociales para celebrar la trayectoria de un jugador junto al que ha luchado durante más de una década y media.

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En su cuenta oficial de Instagram, Courtois dedicó un emotivo mensaje a su amigo: «16 años dándolo todo por nuestro país. ¡Qué trayectoria, hermano! Desde todas las batallas sobre el campo hasta los momentos inolvidables que compartimos con la camiseta de Bélgica, ha sido un honor estar a tu lado. Lo diste todo por este equipo, siempre con pasión, orgullo y corazón».

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Añadió: «Lo que has conseguido para Bélgica es increíble y tu legado perdurará durante generaciones. Pero, más allá de los goles y los récords, siempre recordaré los momentos que compartimos, los buenos, los difíciles y todos los demás. Gracias por todo, lukaku. Orgulloso de haber compartido este camino contigo».

Una despedida en paz

Pese a la repercusión de su retirada, Lukaku parece marcharse sin arrepentimientos ni dudas pendientes sobre su contribución a la selección. En sus últimos meses con el equipo tuvo un papel más reducido, pero su influencia como veterano siguió siendo importante hasta el final.

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«Nunca olvidaré esos momentos. Estoy en paz con mi decisión de dejarlo aquí. Fue increíble. Lo disfruté. Estoy agradecido», añadió Lukaku en su último mensaje al público belga.