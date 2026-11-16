La leyenda belga Romelu Lukaku ha anunciado oficialmente su retirada de la selección tras una extraordinaria trayectoria de 16 años en la que se convirtió en el máximo goleador histórico de Bélgica. Thibaut Courtois, compañero suyo durante muchos años, le dedicó un emotivo homenaje tras el anuncio.
Llega a su fin una trayectoria de récord
El delantero de 33 años confirmó oficialmente el lunes su retirada de la selección, después de una trayectoria en la que se convirtió en el máximo goleador de la historia de Bélgica. Tras un periodo de reflexión durante el parón internacional, en el que permaneció en el banquillo durante una victoria ante Italia, el exjugador del Chelsea y el Manchester United decidió que había llegado el momento de dar un paso al lado.
Lukaku fue uno de los pilares de la célebre «generación de oro» de Bélgica y representó a su país en cuatro ediciones del Mundial de la FIFA. Su mayor logro en el torneo llegó en 2018, cuando ayudó al equipo a alcanzar un histórico tercer puesto en Rusia. En una emotiva despedida compartida en las redes sociales, el delantero expresó su satisfacción por el camino recorrido desde su debut.
«Durante estos 16 años lo di todo por la selección… Pasé por todas las emociones posibles. A los aficionados de Bélgica, gracias por el apoyo que disteis a nuestro equipo. Estoy orgulloso de haber representado a mi país en cuatro Mundiales y tres Eurocopas», dijo el delantero.
Courtois encabeza los homenajes a su «hermano»
La noticia provocó de inmediato una oleada de homenajes en el mundo del fútbol, encabezada por Courtois, compañero suyo durante muchos años. El portero del Real Madrid recurrió a las redes sociales para celebrar la trayectoria de un jugador junto al que ha luchado durante más de una década y media.
En su cuenta oficial de Instagram, Courtois dedicó un emotivo mensaje a su amigo: «16 años dándolo todo por nuestro país. ¡Qué trayectoria, hermano! Desde todas las batallas sobre el campo hasta los momentos inolvidables que compartimos con la camiseta de Bélgica, ha sido un honor estar a tu lado. Lo diste todo por este equipo, siempre con pasión, orgullo y corazón».
Añadió: «Lo que has conseguido para Bélgica es increíble y tu legado perdurará durante generaciones. Pero, más allá de los goles y los récords, siempre recordaré los momentos que compartimos, los buenos, los difíciles y todos los demás. Gracias por todo, lukaku. Orgulloso de haber compartido este camino contigo».
Una despedida en paz
Pese a la repercusión de su retirada, Lukaku parece marcharse sin arrepentimientos ni dudas pendientes sobre su contribución a la selección. En sus últimos meses con el equipo tuvo un papel más reducido, pero su influencia como veterano siguió siendo importante hasta el final.
«Nunca olvidaré esos momentos. Estoy en paz con mi decisión de dejarlo aquí. Fue increíble. Lo disfruté. Estoy agradecido», añadió Lukaku en su último mensaje al público belga.
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Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.
Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.
No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.
Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.
Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.
Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.
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