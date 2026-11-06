Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, posee una gran habilidad en el regate que lo ha convertido en uno de los jugadores más capaces de marcar diferencias en el mundo, ya que la facilidad con la que supera a sus rivales, encuentra espacios que parecen imposibles y resuelve situaciones de uno contra uno constituye una de sus señas de identidad más destacadas en el juego.

El diario Sport explicó que las raíces del talento de Yamal se remontan a mucho antes de su incorporación a la academia de La Masia, cuando era un niño que pasaba gran parte del día con el balón entre los pies.

Entre sus primeros rivales de aquella época había algunos oponentes nada habituales: los perros de su familia.

El jugador del Barcelona rememoró los recuerdos de aquellos años durante una entrevista que le realizó Florent Torchut para la revista France Football, publicada por primera vez en 2024 y que la web del premio Balón de Oro volvió a difundir.

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Durante esa conversación, Yamal recordó su infancia, sus primeras experiencias con el fútbol y los momentos que contribuyeron a desarrollar la habilidad que hoy maravilla a la afición.

Yamal dijo entre risas: «En casa me gustaba jugar al fútbol con mis perros. Mi padre me decía que no tenía nada que temer, que no me iban a morder, así que pasaba un buen rato con ellos. Regatear a un perro es lo más difícil que puedes hacer».

Para Lamine Yamal, aquellos juegos encerraban muchas lecciones. Los animales se movían de forma impredecible, y el pequeño futbolista tenía que encontrar la manera de evitar que le quitaran el balón.

Reconoció: «Aquello formaba parte de mi proceso de aprendizaje, era como una sesión de entrenamiento».

Su pasión por el balón era casi una obsesión. Su familia recuerda que nunca quería separarse de él, y que se molestaba cuando alguien se lo quitaba, ya fuera a la hora de comer o de irse a dormir.

Reconoció: «Recuerdo que llevaba el balón en la mochila cuando iba al colegio. Y justo antes de entrar en clase lo escondía dentro de la mochila, porque el profesor no quería que lo pusiera encima de la mesa».

Los perros fueron rivales inesperados, pero el verdadero aprendizaje llegó en las pistas de cemento del barrio de Rocafonda, donde se crió, en la ciudad de Mataró. Allí solía enfrentarse a niños mucho mayores que él. La diferencia de edad y de constitución física lo obligaba a buscar soluciones para conservar el balón y evitar los choques.

Recordó aquella etapa diciendo: «Siempre jugaba contra rivales que me sacaban siete u ocho años, y tenía que encontrar formas de esquivarlos para evitar que me golpearan». Aquellos partidos lo ayudaron a desarrollar uno de sus puntos fuertes más destacados en el fútbol actual: la capacidad de leer las intenciones del defensor y actuar antes de que se produzca el contacto.

Explicó: «Jugar en el complejo deportivo me ayudó a desarrollar la inteligencia futbolística que adquirí en la calle y que se convirtió en parte de mi estilo de juego». También aprendió a superar su miedo a los rivales que le superaban físicamente, y a disfrutar de los partidos incluso cuando las circunstancias le parecían desfavorables.

Yamal siguió aprendiendo también fuera de los entrenamientos. Pasaba largas horas viendo vídeos de Neymar, que por entonces jugaba en el Santos brasileño.

Y como no siempre tenía un ordenador en casa, iba a casa de un amigo para ver imágenes de la estrella brasileña. Después, intentaba imitar aquellos movimientos en su habitación antes de irse a dormir.

También admiraba a Lionel Messi, David Villa y Pedro, los jugadores que formaban el núcleo de aquella generación del Barcelona que seguía a través de la televisión y que alimentó su sueño de convertirse en futbolista profesional.

Lamine Yamal reconoció que, durante sus primeros años, era un jugador bastante caótico. En cuanto recibía el balón, buscaba de inmediato el regate, sin detenerse demasiado a valorar cuál era la mejor decisión que debía tomar.

En el Barcelona aprendió a leer el ritmo de los partidos, a asociarse con sus compañeros y a distinguir los momentos en los que debe acelerar el juego de aquellos en los que es mejor conservar el balón. El regate siguió siendo su arma principal, pero empezó a usarlo con mayor criterio y conciencia táctica.