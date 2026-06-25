¿Qué tiene que ver la leyenda de la Fórmula 1? Neymar desata la polémica con una foto y tres palabras

Lewis Hamilton, leyenda de la Fórmula 1, se mostró impresionado por el mensaje que le envió Neymar durante el Mundial.

Neymar publicó una foto en Instagram con el mensaje «Recuerda quién eres» tras su regreso a la selección brasileña, ahora dirigida por Carlo Ancelotti.

Tras 981 días ausente por una rotura del ligamento cruzado anterior, Neymar ingresó en el minuto 76 del partido en el que Brasil venció 3-0 a Escocia.

Según The Sun, la frase era una referencia directa a su amigo Hamilton, quien usó el mismo mensaje tras ganar con Ferrari en España.

Ambos son amigos desde hace años y a menudo se les ve juntos en carreras o eventos sociales.

Hamilton declaró: «Nos enviamos mensajes constantemente, y estoy muy agradecido por la amistad que me une a Neymar».

Hace unos días hablamos de sus dos hijos, que son maravillosos».

Y añadió: «Fue maravilloso verle publicar este mensaje, porque no siempre veo a alguien con tantos seguidores difundir tanta positividad».

Y concluyó: «En el mundo actual, necesitamos estos mensajes más que nunca».