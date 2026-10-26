El Manchester City continúa liderando la clasificación de la Premier League, a pesar de su reciente tropiezo ante el Aston Villa.

El City intenta mantenerse alejado del ruido externo relacionado con su imputación por 114 infracciones de las normas de juego limpio de la Premier League, pero el entrenador Enzo Maresca no mira solo al presente, sino que ya ha empezado a estudiar el futuro.

El diario Sport, citando informaciones procedentes de Inglaterra, señaló que el Manchester City ha decidido reactivar su interés por fichar a Malo Gusto, jugador del Chelsea.

El entrenador italiano ya dirigió a Gusto durante su etapa en Stamford Bridge hace unos meses, y está dispuesto a sentarse de nuevo en la mesa de negociaciones.

A pesar de que el City está a la espera de una sanción que podría afectarle económicamente, e incluso llegar hasta el punto de impedirle contratar a nuevos jugadores, la dirección deportiva del club sigue trabajando con tranquilidad, como si nada hubiera ocurrido.

En este contexto, se espera que el City acometa un nuevo y costoso fichaje durante el próximo mes de enero. Según la información publicada por el sitio Team Talk, se prevé que el Manchester City se mueva durante el próximo mercado de invierno para fichar a Gusto.

El City espera que el Chelsea rebaje sus exigencias económicas el próximo mes de enero, después de haber adoptado una postura más firme en las negociaciones que mantuvieron ambos clubes en el pasado mercado de fichajes de verano.

El Chelsea no pidió menos de 83 millones de euros (70 millones de libras esterlinas) hace unos meses a cambio de desprenderse del jugador de 23 años.

El club londinense había fijado la misma cantidad para desprenderse del jugador, formado en la academia del Olympique de Lyon francés, antes de consolidar su posición en la Premier League tras 3 años en el Chelsea.

Para dar una idea de la magnitud de esta cantidad, Achraf Hakimi sigue siendo a día de hoy el lateral derecho más caro del mundo, después de fichar por el París Saint-Germain en 2020 por 68 millones de euros.

A pesar de que informes ingleses aseguran que las exigencias económicas del Chelsea a cambio de desprenderse de Malo Gusto han disminuido en la actualidad, la situación del Manchester City plantea interrogantes desde diversos ángulos.

El club celeste podría precipitarse al cerrar nuevos fichajes antes de que se dicte una sanción definitiva en su contra, lo que podría llevar a otros clubes a fijar precios elevados por sus jugadores, aprovechando que conocen la necesidad que tiene el Manchester City de cerrar sus operaciones antes de que entren en vigor posibles sanciones.