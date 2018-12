Qué tiene Alejandro Sabella y cuándo podría volver a trabajar: ¿regresará a la Selección argentina?

Pachorra está cada día mejor de su salud y estuvo en la presentación de su biografía, pero rechazó que "vuelva a picar el bichito" de dirigir.

La eliminación de la Selección argentina en octavos de final del Mundial provocó la partida de Jorge Sampaoli de la Albiceleste y obligó a los dirigentes de la AFA a pensar en un cambio de rumbo, una renovación de nombres y modos de proceder. Y pensando en dicha renovación aparecieron nombres conocidos. Uno de ellos fue el de Alejandro Sabella , exentrenador de Argentina que consiguió alcanzar la final de la Copa del Mundo. "Me gusta Pekerman, es un hombre de trayectoria, pero también puedo pensar en Sabella. Personas que hayan estado y hayan demostrado capacidad ", había reconocido en su momento Daniel Angelici, presidente de Boca y vice de la Asociación del Fútbol argentino en charla con Radio La Red.

Sin embargo, la confirmación de Lionel Scaloni y un nuevo grupo de trabajo le fueron restando chances al DT que desde hace varios años comenzó a darle pelea a una dura enfermedad que lo mantuvo alejado de las canchas. Y si bien se especuló con que podría volver a entrenar un equipo, fue tajante al ser consultado si tenía ganas de hacerlo: "Hasta donde llegamos estamos bien", sostuvo en la presentación de su biografía, donde se lo vio sonriente y analítico de varios temas, como el título de River y el Mundial de Clubes que se avecina.

Después de la final del Mundial de Alemania y de su salida de la Selección argentina (que nunca pudo anunciar públicamente porque, el mismo día que estaba prevista su conferencia de prensa de despedida falleció Julio Grondona) fueron muy pocas las ocasiones en las que el entrenador se dejó ver públicamente y mucho tuvo que ver su estado de salud: después de haber sido sometido a una angioplastía a fines de 2015 para solucionar algunos problemas coronarios, durante 2016 Pachorra debió ser internado en más de una ocasión por un cuadro de gravedad , del cual su familia nunca quiso dar mayores detalles y que despertó todo tipo de especulaciones.

Recién en septiembre del año pasado llegó la primera confirmación oficial sobre su recuperación, cuando su amigo y ayudante de campo Julián Camino contó: " Alejandro está bien, terminó su tratamiento y hace 5 meses que está bárbaro . Se está recuperando y ojalá que en cualquier momento podamos tenerlo en una cancha". Un par de meses después, en noviembre, Javier Mascherano también contó lo que sabía sobre el estado del DT: " Lo llamé para su cumpleaños. Y si bien él siempre evita pronunciarse sobre su salud, por lo que sé está bien . Trato de estar en contacto con él siempre, hacía tiempo que no hablaba y fue una alegría que me respondiera el mensaje".

En julio, en pleno rumor de su regreso a la Selección, Claudio Gugnali, ayudante de Pachorra, confesó: "A Alejandro lo haría muy feliz ser el manager de Argentina".

HOMENAJE EN LA UNLP

Ya en agosto, Sabella apareció en público nuevamente; en esta oportunidad fue en la Universidad Nacional de La Plata, donde la Dirección General de Deportes lo reconoció por su trayectoria como futbolista y entrenador, además de declararlo Huésped de Honor Extraordinario y entregarle el premio "Hoja de Roble". El DT aprovechó para referirse, por primera vez, a la batalla que dio para recuperar su salud. "Cuando yo estaba peleándome para ver si seguía acá con ustedes o si me iba para el otro lado necesité el conocimiento de los doctores, que estudiaron. Ellos me facilitaron que yo pudiera seguir viviendo. Necesité el apoyo espiritual y físico de mi familia, siempre los tuve ahí. Pero también pensé en las cosas que yo le había dicho a mis alumnos, es decir a mis jugadores de fútbol, que tenían que dar el 100%. Si a ellos les pedía eso, yo tenía que luchar para mantenerme con vida", aseguró, notoriamente emocionado, y concluyó: "Las adversidades forman parte de nuestro camino y nos obligan a ser mejores. Y no se olviden nunca de dos palabras que son fundamentales: por favor y muchas gracias".

El 12 de diciembre, el periodista Paulo Silva presentó "Hablemos de Sabella", un libro donde retrata a Pachorra. Y no podía faltar en la presentación, en la que sintetizó sobre su estado que "estoy bastante bien, mejorando día a día, de a poquito. Me siento mejor".