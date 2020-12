¡¿Qué te pusiste, Carlitos?! Los memes por el increíble look de Tevez en La Bombonera

El Apache, que no estuvo entre los concentrados para el duelo con Huracán, fue a ver a sus compañeros con un llamativo conjunto azul y oro.

Con las semifinales de la a la vuelta de la esquina, el fin de año encima, el Superclásico local previsto para el próximo fin de semana y la posibilidad de una revancha continental contra River flotando en el aire, el partido entre Boca y no despertaba demasiado la atención de nadie en el Xeneize. Por eso, lejos de lo deportivo, lo que más llamó la atención en la tarde de La Bombonera fue el increíble look de Carlos Tevez.

El capitán, que tras su gran actuación frente a Racing en la semana se ganó el descanso y no estuvo ni entre los concentrados contra el Globo, fue a ver a sus compañeros con un llamativo conjunto azul y oro, con la inscripción "Apache" repetida miles de veces por toda la prenda. La prenda es marca TVZ, la línea de indumentaria oficial de Carlitos, y se consigue en la web por la módica suma de 6 mil pesos.

Por supuesto, el look de Tevez no pasó inadvertido y los memes no tardaron en inundar las redes.

Tevez al lado de sus compañeros pic.twitter.com/hh0ND5EhLT — barney gómez. (@__FacuGomez) December 27, 2020

Mate, fútbol y pijama. El domingo de Tevez somos todos. pic.twitter.com/UWRFrO208u — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) December 27, 2020