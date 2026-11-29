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El Oporto, líder invicto de la Primeira Liga, puede abrir una brecha de 12 puntos sobre el Sporting y firmar el mejor inicio liguero en Portugal en 54 años este domingo por la noche. Antes del duelo en el Estadio do Dragao, el entrenador Francesco Farioli pidió a sus jugadores que no tengan miedo y «den la vida por el FC Porto».

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El Oporto, invicto, busca ante el Sporting una marca que no se logra desde hace 54 años

El vigente campeón, el Oporto, recibe al Sporting en el Estadio do Dragao el domingo por la noche (20:30). Una 12.ª victoria consecutiva en la Primeira Liga ampliaría a 12 puntos su ventaja sobre su rival lisboeta y supondría el mejor inicio de un equipo en la máxima categoría portuguesa desde la temporada 1972/73.

Con el respaldo de la defensa menos goleada de la liga, que solo ha encajado cinco goles en 11 partidos, y de los máximos goleadores españoles Borja Sainz (seis goles) y Gabri Veiga (cinco goles y cuatro asistencias), el equipo de Francesco Farioli aspira a acabar pronto con las opciones del Sporting de ganar el título pese a las lesiones de Smalling, Vasco Sousa y Gabriel Mec.

«Sudar la camiseta y dar la vida por el FC Porto»

Con sus cuatro extremos y sus tres delanteros, Samu, Santiago Gimenez y Andre Silva, disponibles a la vez por una de las primeras veces esta temporada, Farioli insistió en que la entrega y el esfuerzo serán decisivos en el clásico.

«Este es uno de esos partidos en los que no puede haber ningún tipo de miedo. Solo debemos pensar en disputar cada jugada, porque eso determinará el resultado final», dijo Farioli. «Lo que cuenta es el alma del equipo... Los jugadores deben estar preparados para salir de inicio o desde el banquillo, para sudar la camiseta y dar la vida por el FC Porto. No quiero hacer cálculos. Quiero ver actitud en todo momento».

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Añadió: «En los últimos meses no hemos tenido el lujo de contar con nuestros cuatro extremos y tres delanteros. Mañana será uno de los primeros partidos en los que ocurra... Quien salga mañana como número 9 tiene que sudar la camiseta y darlo todo por este club».

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Próximos partidos POR Primeira Liga 15:30 SCP

Farioli apunta al trabajo en la presión y al cuadrado de Fonseca en el centro del campo

Al recordar la victoria del Oporto por 1-0 a domicilio ante el Feyenoord en Róterdam en la Liga de Campeones, Farioli admitió que su equipo debe recuperar el balón antes y recorrer más metros frente a un Sporting remodelado por Paulo Fonseca, rival suyo en la Ligue 1.

«En cuanto al cuadrado en el centro del campo, creo que es una de las señas de identidad de Paulo Fonseca. En el Lille lo hizo muy bien con Cabella bajando a recibir. Ahora vemos a Suarez retroceder para formar ese cuadrado», explicó Farioli. «El partido contra el Feyenoord fue uno de nuestros más flojos en defensa. Nos faltó correr unos metros más para ser el equipo que queremos ser... Correr unos metros más que el rival será una de las claves para ganar».

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El ambiente del Dragao, clave para dar un golpe en la lucha por el título

Farioli subrayó que el apoyo de la afición en el Estadio do Dragao será una fuerza adicional imprescindible mientras el Oporto busca superar las dificultades que ha tenido ante el Sporting en las jugadas a balón parado.

«Este partido se jugará no solo en el campo, sino también fuera de él. En ese sentido, el apoyo del Estadio do Dragao será una fuerza adicional sin la cual no podremos ganar», concluyó Farioli.