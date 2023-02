Se creó en 2016, es un premio que otorga la FIFA y se diferencia del Balón de Oro.

Desde el 2016, The Best es parte de la vida del fútbol mundial. La FIFA lo creó ese año para reconocer a los mejores del mundo. Es un premio que se otorga de manera anual y se diferencia del Balón de Oro.

¿Cuál es la diferencia entre el 'The Best' y el Balón de Oro?

¿Qué significa The Best?

La traducción al español es simple: el mejor o la mejor, ya que, desde su nacimiento, la FIFA reconoce a los protagonistas del fútbol masculino y del femenino.

Un poco de historia

Para contar cómo nacieron los premios The Best, se deben mencionar a los FIFA World Player, que se entregaron entre 1991 y 2009 para reconocer al mejor futbolista del año. Luego, entre 2010 y 2015, se fusionaron con "France Football" para otorgar en conjunto el Balón de Oro. Sin embargo, a partir de 2016, se distanciaron y, para marcar más la diferencia, se crearon los The Best.

Cómo es el premio

No es para nada liviano, ya que pesa 6,4 kilos. Está hecho en carbono y platino, consta de cinco partes y mide 31 centímetros de altura. Una particularidad: los ganadores reciben un trofeo auténtico y se lo pueden llevar a su casa.

Los ganadores

Categoría masculina y femenina

2016: Cristiano Ronaldo | Carli Lloyd

2017: Cristiano Ronaldo | Lieke Martens

2018: Luka Modric | Marta Vieira

2019: Lionel Messi | Megan Rapinoe

2020: Lewandowski | Lucy Bronze

2021: Lewandowski | Alexia Putellas