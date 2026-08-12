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Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

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¿Qué significa el rechazo de Simeone a la petición de Álvarez? El Barcelona, ante una encrucijada

Fichajes
Julián Álvarez
Atlético Madrid
D. Simeone
Barcelona
Argentina
España

El astro argentino entre el sueño blaugrana y el puño de su compatriota

Se intensifican los capítulos de una de las historias más enrevesadas de este mercado veraniego, en la que uno de los delanteros más destacados del mundo se encuentra atrapado entre un sueño personal que le acompaña desde la infancia y la postura de un club que se niega a desprenderse de su gran estrella cueste lo que cueste.

El diario español "Mundo Deportivo" reveló que el delantero argentino Julián Álvarez (26 años) mantuvo una reunión con su entrenador Diego Simeone antes de la sesión de entrenamiento del miércoles, acompañado por sus dos agentes, Fernando Hidalgo y Sergio Díaz, que se encuentran en Madrid para resolver su futuro.

Durante la reunión, Álvarez manifestó de forma clara su deseo de cumplir su sueño y fichar por el Barcelona, un anhelo que ya había insinuado públicamente durante la Copa del Mundo, pero el técnico argentino rechazó de manera rotunda su petición, en solidaridad con la postura del club y de su directiva encabezada por Gil Marín.

El periódico señaló que, para la directiva del Barcelona, lo sucedido no es más que el comienzo de una historia que no se prolongará demasiado, ya que el club catalán considera que la pelota está ahora en el tejado del propio jugador. Álvarez ya había advertido el lunes de su sensación de frustración y malestar, insinuando la posibilidad de tomar una decisión determinante si la situación continúa como está.

Según el diario, "la Araña" tiene ahora dos opciones y ninguna más: o bien seguir adelante hasta el final mediante declaraciones públicas o la emisión de un comunicado oficial en el que solicite su salida, o bien aceptar la realidad y renunciar a su sueño de incorporarse al Barcelona, lo que obligaría al club catalán a buscar otra alternativa.

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De acuerdo con fuentes del interior del Atlético de Madrid, la conversación entre ambas partes fue cordial, ya que Simeone aseguró que cuenta con el jugador para la próxima temporada y que la decisión final corresponde a la directiva. 

Cabe recordar que Gil Marín había prometido al entrenador, en una reunión el pasado mes de febrero, permitir la salida del jugador en caso de que llegara una oferta convincente y, pese a la oferta del Barcelona de 100 millones de euros, el consejero delegado del Atlético no tiene intención ni siquiera de sentarse a negociar con el Barcelona por su rotundo rechazo a su traspaso al club catalán, algo que aumenta el enfado del delantero argentino.

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