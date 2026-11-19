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Gary Neville ha pedido una drástica limpieza de plantilla este verano en el Manchester United y ha instado a Mauricio Pochettino, el nuevo entrenador, a desprenderse de seis jugadores de renombre. El legendario lateral cree que el equipo necesita una renovación total para salir de su mala racha cerca del fondo de la clasificación de la Premier League.

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Pochettino hereda una crisis en Old Trafford

Pochettino ha tomado el relevo de Michael Carrick en Carrington apenas tres días antes de que el Manchester United visite al Liverpool el 22 de noviembre. El nuevo técnico hereda un equipo que ocupa el 18.º puesto de la Premier League, con una sola victoria en 10 partidos, y que ya quedó eliminado de la Carabao Cup tras perder en casa ante el Brighton en septiembre.

La afición ha expresado su frustración abucheando a los jugadores en Old Trafford, aunque Gary Neville ha defendido a Diogo Dalot, al que considera un chivo expiatorio injusto por su esfuerzo. En cambio, Neville espera que Pochettino se desprenda de Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Mason Mount, Marcus Rashford y Joshua Zirkzee al término de la temporada, mientras que se prevé que Lisandro Martinez se marche cuando expire su contrato el próximo verano.

Neville defiende a Dalot y pide la salida de De Ligt

En declaraciones a Stick to United, Neville salió en defensa de Dalot después de que la afición local abucheara al lateral portugués.

«¿Creo que Dalot es Denis Irwin? No. Denis Irwin es el mejor lateral que ha tenido nunca el Manchester United; ni siquiera debería mencionarlos juntos, pero prescindiría de unos cuantos antes que de Dalot», dijo Neville. «A Dalot lo han puesto en la banda izquierda. [Ruben] Amorim lo tenía sufriendo como carrilero izquierdo; era horrible de ver. Así que él levanta la mano y dice: “Jugaré ahí. Haré lo que sea por el equipo”. Nunca le veo eludir nada.

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«No es un jugador extraordinario, dejémoslo claro. Nunca elude nada. Creo que, si estuviera en una defensa de cuatro decente, estaría bien. Pero tiene a su lado una defensa de cuatro desastrosa. Tácticamente no destaca y podría ser mejor con el balón. Simplemente creo que es un blanco muy fácil».

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En lugar de desprenderse de Dalot, Neville sostuvo que el United debe prescindir primero de sus defensas que no están disponibles. «Me desprendería de Mazraoui mucho antes que de él. Martinez, De Ligt... De Ligt no juega. Si un jugador es propenso a las lesiones y no juega, el mero hecho de que no haya jugado no significa que deba estar por delante de alguien que ha jugado todas las semanas y da un paso al frente. Quieres a alguien que sea fiable y esté disponible para jugar. Así que De Ligt tiene que irse».

Quién se queda y quién se va en la reconstrucción de Pochettino

Al analizar la plantilla, Neville señaló a los jugadores con los que, a su juicio, Pochettino querrá contar. Neville dijo: «Un portero nuevo... Creo que querrá a alguien que compita con [Senne] Lammens. No digo que vaya a sustituir a Lammens; creo que vimos lo suficiente la temporada pasada como para seguir con él. Defensas... Mantendrá a [Luke] Shaw porque lo conoce y probablemente sacará lo mejor de él. El problema de Luke son las lesiones y habrá que gestionar su situación. Mantendrá a [Harry] Maguire porque confiará en él y pensará que es un soldado, alguien que puede cumplir para él. Mantendrá a [Leny] Yoro porque creerá que hay potencial para trabajar con él. A [Ayden] Heaven lo cedería para que adquiriese experiencia en la Championship. Todavía está muy lejos del nivel necesario; es injusto ponerlo en la situación en la que está».

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En el centro del campo, Neville cree que Pochettino trabajará con varias opciones jóvenes y consolidadas, pero prescindirá de Mount. «Me quedaría con Bruno [Fernandes], Kobbie [Mainoo] y [Youri] Tielemans. Mount tendría que irse. [Andrey] Santos... Puede que a Mauricio le guste porque es joven, tiene movilidad y es agresivo; quizá consiga sacar algo de él. Él y [Carlos] Baleba estarán en esa zona central. Mount es el que se va de ese grupo de centrocampistas».

En ataque, los salarios y el encaje táctico determinarán quién sobrevive a la renovación. «Zirkzee tiene que irse sin duda. Creo que Marcus tiene que irse al 100 % porque cobra muchísimo y esa historia ya se ha contado de sobra. No pueden permitirse pagarle ese sueldo; hay que quitarse ese salario de encima cuanto antes. Trabajará con Amad [Diallo], con [Bryan] Mbeumo, con [Matheus] Cunha y con [Benjamin] Sesko. Contará con [Patrick] Dorgu a corto plazo, pero será uno de los que se marchen en los próximos dos años. [Manuel] Ugarte se irá, al 100 %».

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Un plan de tres años para arreglar el Manchester United

Pochettino afronta una prueba inmediata el domingo en su visita al Liverpool, mientras intenta frenar la caída del United en la clasificación de la Premier League. Sin embargo, Neville cree que arreglar la plantilla exigirá una limpieza por fases durante varios veranos consecutivos. «Si la repasas ahora, diría que Martinez se iría, De Ligt se iría, Mazraoui se iría y Mount se iría: la primera tanda del próximo verano. Rashford, si puedes, y Zirkzee. Y al año siguiente mirarías a Shaw, Maguire, Dalot y Bruno: esa sería la segunda tanda, y quizá para entonces ya hayas tomado una decisión sobre Baleba y Santos».

Con jugadores importantes como Fernandes, Maguire y Shaw señalados para la segunda fase de salidas, las soluciones rápidas siguen siendo poco realistas en Old Trafford. «Pero, como muy pronto, Mauricio Pochettino necesitará dos temporadas para deshacer esta plantilla, si lo hace bien. Podría tardar tres en deshacerla», concluyó Neville.