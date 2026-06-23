«¡Que se vaya si quiere!»... Pérez rechaza el «chantaje» de Vinícius y señala tres alternativas de lujo

La renovación de Vinícius Júnior con el Real Madrid vive un momento crítico. El presidente Florentino Pérez ha rechazado sus exigencias económicas, por encima del tope salarial, y ya se plantea su salida. aunque se habla de un plan B para fichar a tres delanteros de renombre.

Según el diario español «Sport», Pérez ha retrocedido en las negociaciones y ha declarado: «Si no quiere quedarse en Madrid y quiere fichar por otro club, será libre de hacerlo. No voy a obligar a nadie. El dinero no es lo más importante y nunca lo ha sido», subrayando su apego a la disciplina financiera pese a la importancia del jugador.

El jugador repite desde hace un año y medio: «Quiero quedarme en el Real Madrid el resto de mi vida, y no tengo prisa por renovar», pero sus exigencias económicas chocan con la política de Pérez, que teme un precedente en un plantel lleno de estrellas.

Pérez ya anunció tras su reelección que ofrecería los 150 millones de euros, pero prefiere invertirlos en un fichaje estratégico antes que ceder a las exigencias del brasileño y poner en riesgo el equilibrio financiero.

El presidente madridista ha marcado tres objetivos prioritarios como posibles sustitutos: el francés Oulissi (Bayern), el argentino Julián Álvarez (Atlético) y el noruego Erling Haaland (City). Tras el Mundial, el club aumentaría la oferta por el alemán si él inicia las gestiones para fichar.

El club no descarta a ninguno, lo que refleja la firmeza del plan B: fichar un ‘9’ que marque la diferencia sin romper la disciplina financiera.

Las sonrisas públicas esconden una negociación estancada: si Vinicius no cede, Pérez aplicará su plan B.