El duelo entre el Real Madrid y el Racing de Santander, que terminó con victoria del conjunto blanco por tres goles a cero, dentro de la jornada 11 de LaLiga, vivió una notable polémica arbitral, después de que el árbitro José Luis Munuera Montero rectificara la concesión de un penalti a favor del equipo local en el minuto 71, por un toque de mano del francés Aurélien Tchouaméni dentro del área, tras la intervención del videoarbitraje (VAR).

Y no fue esta la primera acción que acaparó la atención de la afición en el partido disputado en el estadio de El Sardinero, pues la antecedió el penalti que el árbitro señaló a favor de Kylian Mbappé en el minuto 11, tras un choque con el jugador del Racing Mateo Prati, que la estrella francesa transformó en el gol de la ventaja para el Real Madrid, en una decisión que provocó amplias protestas de la afición del equipo anfitrión.

La acción de Tchouaméni comenzó cuando el árbitro señaló el punto de penalti, después de que su asistente le advirtiera de un toque de mano dentro del área, pero la sala VAR, dirigida por Luis Mario Milla, intervino y le pidió que revisara la jugada, diciéndole: «José Luis, te recomiendo que revises el penalti que has señalado, por favor».

Mientras se dirigía a la pantalla de revisión, Munuera Montero quiso tranquilizar al entrenador del Racing, José Alberto, asegurándole que examinaría la jugada él mismo, antes de pedir a la sala VAR que le aclarara la manera en que se había jugado el balón.

El árbitro preguntó: «Quiero ver cómo se jugó el balón», y recibió la aclaración de Milla de que Tchouaméni jugó el balón de forma deliberada antes de que golpeara en su mano, lo que le llevó a pedir que se mostrara la jugada con mayor claridad, mejorando la iluminación y alargando la repetición para poder apreciar sus detalles.

Durante la revisión, Munuera Montero preguntó si alguno de los jugadores del Racing había tocado el balón, y recibió una respuesta negativa.

Tras ver la jugada de nuevo, el árbitro concluyó que fue Tchouaméni quien jugó el balón, y que este rebotó hacia su mano sin intervención de un jugador rival, considerando que la acción no merecía la señalización de un penalti.

En consecuencia, el árbitro rectificó su primera decisión y anuló el penalti, lo que provocó la ira de la afición del Racing en las gradas, cuyas protestas llegaron al punto de lanzar un mechero al césped del estadio.

La decisión se sustenta en un principio arbitral según el cual el impacto del balón en la mano de un defensor, después de que este lo haya jugado él mismo de forma deliberada, no constituye automáticamente una infracción si el contacto es involuntario, teniendo en cuenta la posición de la mano, la naturaleza del movimiento y las circunstancias que rodean la jugada.