Qué se dijo en las radios españolas sobre la exclusiva mundial de Goal con Messi

Repasamos las opiniones de los distintos periodistas deportivos españoles con respecto a la decisión de Messi.

Muchas han sido las opiniones vertidas por la prensa española tras la decisión de Leo Messi de quedarse en el FC . En una exclusiva mundial concedida a Goal, el argentino analizó lo que pasó durante la última temporada . Conforme el argentino anunció su decisión, las distintas opiniones fueron corriendo como la pólvora. Messi o Bartomeu era el principal motivo de debate. ¿Quién sale mejor de esta situación?

En la Cadena SER , Manu Carreño cree que Messi nunca debió pasar por esto. "Por muy cansado que esté o la mala relación que tenga con Bartomeu, el mejor jugador de la historia no era necesario que pasara por esto. Leo debería estar por encima de esto, porque creo que está muy por encima de la directiva. La sensación que me queda es que los pesos pesados no han podido derribar al presidente más débil del Barça" , dijo.

Mientras tanto, en Onda Cero , Gerard López, ex jugador del FC Barcelona, se mostró duro contra Bartomeu, asegurando que el presidente piensa en sí mismo, no en el Barcelona, ni en Messi. Además, defendió al argentino, asegurando que el que no respete su decisión, lo que no tiene es respeto hacia el jugador. En la misma línea iba el periodista Santiago Segurola, que cree que hay que quitar la impresión de que Bartomeu sale reforzado. Por su parte, Enrique Ortego aseguró que quiere ver cómo gestiona todo esto Ronald Koeman y que el que tiene la sartén por el mango es Messi.

Por último, en la Cadena Cope , Paco González, director de Tiempo de Juego, fue el primero en dar su opinión acerca del bombazo del año. No mostró mucha sorpresa el conductor del programa, debido a que veía muy difícil que cualquier equipo se expusiese a tener que pagar íntegra la cláusula de rescisión del jugador, si bien es cierto, que Messi ya aseguró que nunca llevaría a juicio al club de su vida. Manolo Lama se congratuló de que Messi continúe en y cree que Bartomeu es el que más reforzado sale de la situación. Por último, Juanma Castaño cree que el beneficiado es Josep María Bartomeu, que ha sabido gestionar bien el problema, aunque recuerda que todo llega a estos extremos por culpa del propio presidente del Barcelona y su nefasta gestión deportiva.

Como se puede observar, la noticia de Goal fue lo más comentado del panorama deportivo mundial. Una noticia de alcance que tuvo opiniones de todos los colores y gustos.