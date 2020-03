¿Qué sanción puede recibir River por no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán?

El Millonario no saldrá a disputar el partido ante el Decano, correspondiente a la fecha 1 de la Copa Superliga. El castigo que recibiría.

A horas de haber empezado a disputarse la primera jornada de la Copa Superliga 2020, River soltó una bomba en forma de comunicado oficial: como medida preventiva ante la pandemia de coronavirus, el equipo de Marcelo Gallardo no se presentará a jugar ante Atlético Tucumán, el sábado, en el Monumental.

Un rato después, en medio de especulaciones y rumores, Cristian Lucchetti, capitán del Decano, dejó en claro que el conjunto tucumano adhiere a la decisión del club de Núñez. "La postura nuestra es de no jugar, priorizar la salud. Está en riesgo nuestra salud, de nuestras familias, seres queridos. Creo que lo ideal hubiera sido tomar una decisión. Esta fecha se juega y seguro la que viene no se va a jugar. ¿Qué ganás? Desde la lógica, la coherencia, no se ha hecho nada", señaló el experimentado arquero, en declaraciones a FM 94.7. "Soy diabético. Mis hijas me pedían que no viajara. Estamos hablando de esto, que va más allá de un partido de fútbol. Tomemos consciencia de que es un tema delicado", explicó el Laucha, y agregó: "Nos adherimos a lo que está haciendo River, que es lo más lógico. Después, si los tres puntos son para uno o para otro, está al margen".

Sin embargo, según informó Doble Amarilla, la dirigencia de Atlético Tucuman, contrario a lo que opina su plantel, tiene decidido presentarse a jugar ante River, acatando y respaldando la decisión de Superliga. Incluso habrían pedido garantías al Gobierno de la Ciudad para poder llegar al Monumental sin sufrir ningún tipo de agresiones.

Por su parte, tras el anuncio de River, la Superliga de Fútbol (SAF) respondió con un extenso comunicado, firmado por su vicepresidente 2°, Marcelo Tinelli, en el que advierte que "la actitud adoptada unilateralmente por un club integrante de la Superliga será pasible de sanciones".

Lo que más de un hincha del Millonario se debe estar preguntando por estas horas es, si finalmente River no se presenta a jugar, ¿qué sanción podría recibir? Según el reglamento de AFA, los castigos serán: no sumar puntos, descuneto de tres puntos (es decir que quedaría con un partido jugado y -3 unidades) y una multa de 2250 entradas.