¿Qué rivales de los equipos argentinos en la Copa Libertadores presentaron casos de coronavirus?

La pandemia por COVID-19 atraviesa en Sudamérica su peor momento. Varios países, como , Perú, y reportan de a miles de casos por día y la OMS ya declaró que la región es el nuevo epicentro del virus. Así y todo, el fútbol está dispuesto a regresar: las ligas locales en diferentes puntos comenzarán en agosto, mientras que la CONMEBOL puso fechas para la continuidad de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y en , que también está dentro de los más afectados por el coronavirus, todavía ni siquiera se fijó una fecha tentativa para el retorno de los entrenamientos.

La AFA, el Gobierno Nacional y los clubes tienen miradas distintas sobre la problemática y cómo avanzar, pero lo que parece estar claro es que más temprano que tarde, los equipos volverán a las prácticas y allí podrían surgir los primeros positivos entre los futbolistas, como ya sucede, y ha sucedido, en varios de los rivales que deberán enfrentar.

El Xeneize está en el Grupo H junto a Libertad, Caracas e .

El Millonario conforma el Grupo D, junto a Sao Paulo, Liga de Quito y Binacional.

La Academia está en el Grupo F junto a Nacional, Estudiantes de Mérida y Alianza Lima.

El Halcón está en el Grupo G junto a Delfín, Santos y Olimpia.

O Santos se reapresentou nesta tarde já pensando nas quartas do Paulistão! ⚪⚫



Elenco e funcionários passaram por testes de COVID-19, titulares do jogo contra o Novorizontino realizaram trabalho regenerativo e os suplentes treinaram no gramado do CT Rei Pelé. pic.twitter.com/nkjEWu7skF