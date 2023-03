Los verdiblancos necesitan firmar una goleada histórica para estar entre los ocho mejores.

El Manchester United no dio opción al Real Betis Balompié en el partido de ida de octavos de final de la Europa League. Los Red Devils impusieron su ley en Old Trafford (4-1) ante los verdiblancos. No obstante, el conjunto entrenado por Manuel Pellegrini puede aferrarse aún a su afición y al apoyo que les brindará en el Benito Villamarín el próximo jueves.

EL RESUMEN DEL MANCHESTER UNITED VS. BETIS

Qué resultado necesita el Betis contra el Manchester United para clasificarse a cuartos de final en la Europa League 2022-2023

De esta manera, el Betis está obligado a hacer un auténtico milagro para colarse entre los ocho mejores de la Europa League. Y es que, para pasar la eliminatoria, tiene que ganar por cuatro goles de diferencia al Manchester United en el Benito Villamarín. Una auténtica hazaña que parece muy difícil de conseguir tras ver lo ocurrido en el duelo de ida.