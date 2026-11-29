Compartir Sigue a GOAL en Google

El Bayern de Múnich se plantea recurrir a una cara conocida para sacar a su ataque de la falta de efectivos, después de que la lesión de su goleador Harry Kane le obligara a buscar soluciones urgentes para reforzar la delantera. Así, el nombre del camerunés Eric Maxim Choupo-Moting, exdelantero del equipo, aparece entre las opciones para volver al Allianz Arena durante el mercado de invierno.

Anuncios

El periodista alemán Florian Plettenberg informó de que Choupo-Moting no pondría reparos a regresar al club bávaro, ya que su contrato con el New York Red Bulls estadounidense está a punto de expirar, lo que le convertirá en jugador libre el próximo mes de enero.

La directiva del Bayern estudia la posibilidad de ficharle hasta el final de la presente temporada como opción adicional en ataque, sin que eso suponga necesariamente un sustituto a largo plazo de Harry Kane.

Un regreso conocido

El delantero camerunés conoce bien el ambiente del Bayern de Múnich, ya que vistió la camiseta del equipo durante 4 temporadas después de llegar a coste cero procedente del París Saint-Germain en 2020.

Anuncios Anuncios

Durante su etapa en el gigante alemán, marcó 38 goles en 122 partidos y aportó soluciones ofensivas que le convirtieron en una opción útil para el equipo en distintos momentos.

Related Topics

Choupo-Moting tiene 37 años, pero los informes apuntan a que sigue en buena forma física y está dispuesto a aceptar un papel limitado en el equipo, lo que permitiría contar con una opción adicional en el banquillo incluso después de que Harry Kane vuelva a jugar.

Este aspecto cobra importancia en los cálculos del Bayern, que no busca necesariamente un delantero que compita con su goleador inglés por la titularidad, sino más bien un jugador capaz de cubrir el hueco durante su ausencia.

Anuncios

El agente del jugador deja la pelota en el tejado del Bayern

Por su parte, Roger Wittmann, agente de Choupo-Moting, dejó la puerta abierta a un posible regreso, pero subrayó que la decisión final corresponde a la directiva del Bayern de Múnich, dado que el club ya conoce al jugador y sus cualidades.

Anuncios

Wittmann declaró al diario Bild: «La decisión le corresponde al Bayern de Múnich y no necesitamos hacer ninguna recomendación al respecto; le conocen bien, ha pasado años en el vestuario del equipo día tras día».

Y añadió: «Saben perfectamente qué tipo de persona y de jugador van a tener. Por eso, creo que el Bayern tomará la decisión correcta y encontrará el delantero adecuado en enero».

Anuncios

Una crisis ofensiva que presiona a Kompany

Estos movimientos se producen en plena crisis de opciones ofensivas a disposición del entrenador Vincent Kompany, ya que el Bayern solo cuenta actualmente con un delantero disponible en el primer equipo, lo que convierte la llegada de un jugador más en una necesidad para tener alternativas en las próximas semanas, sobre todo con la ausencia prolongada de varios futbolistas por lesión.

Anuncios

Las preocupaciones del club bávaro no se limitan a la escasez de efectivos, sino que se extienden al bajón de resultados en la Bundesliga, donde solo ha logrado una victoria en sus cuatro últimos partidos. El Bayern espera que sus movimientos invernales le ayuden a recuperar la estabilidad en ataque, y el regreso de Choupo-Moting podría ser una solución rápida y de riesgo relativamente bajo, dada su experiencia previa en el equipo y su conocimiento del entorno, aunque la decisión final sigue en manos de la directiva del club.