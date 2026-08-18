Borussia Dortmund se ahorró el posible pequeño dardo. En el anuncio oficial del fichaje de Joey Veerman, que llega procedente del PSV Eindhoven gracias a una cláusula de rescisión por 22 millones de euros y firmó hasta 2031, el BVB no dijo en ningún momento nada sobre el carácter del nuevo centrocampista.

Probablemente también fue lo correcto. Al fin y al cabo, esa palabra ya había provocado suficiente revuelo en torno al jugador de 27 años durante los últimos meses. El punto de partida del debate, seguido intensamente en Países Bajos, fue una rueda de prensa celebrada a finales del pasado mes de marzo.

"El carácter de Joey es... diferente", dijo entonces sobre Veerman Ronald Koeman, ya no seleccionador nacional en el cargo. Koeman ya estaba seguro por entonces: no convocaría a Veerman para el Mundial. "Hablé con Joey y le dije que para la posición de mediocentro izquierdo no es ni mi primera ni mi segunda opción", afirmó. "Si todos están en forma, no entra en consideración para la lista del Mundial. En su posición me decanto por otros tipos de jugadores."

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Joey Veerman: mejor asistente de la Eredivisie en 2024 y 2026

Koeman no hacía eso por primera vez. Entre ambos hay antecedentes. Koeman sustituyó prematuramente a Veerman en el tercer partido de la fase de grupos de la Eurocopa 2024 contra Austria, que se perdió por 2-3, cuando el marcador iba 0-1, tras solo 35 minutos. Después, Veerman volvió a tener minutos en octavos, cuartos y semifinales, pero luego no volvió a ser convocado.

"Fue una situación extrema", dijo por eso Koeman hace cinco meses sobre su decisión contra Austria. "Puedo imaginar que para un jugador es muy doloroso ser sustituido a los 35 minutos. No es que piense: no quiero a un carácter así. El carácter influye, pero ante todo es una decisión deportiva", subrayó el entrenador.

Veerman, por su parte, acabó explotando al final de la temporada pasada. En ella se proclamó campeón con el PSV por tercera vez consecutiva. Veerman firmó el mejor de sus cuatro años en Eindhoven. Marcó ocho goles y dio 14 asistencias: nadie fue mejor en la Eredivisie. Tampoco en 2023/24 se superaron sus 16 asistencias. Además, en la pasada campaña fue el jugador de toda la liga con más pases en el último tercio, más pases completados y más pases que acabaron en ocasión de gol.

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Publicidad "con verdadero carácter": el conflicto entre Joey Veerman y Ronald Koeman

"Creo que fui el único en Países Bajos que realmente se lo esperaba", dijo entonces Veerman en ESPN sobre su no inclusión en la lista para el Mundial. "Si se hacen constantemente ruedas de prensa así y se dice que mi carácter no encaja, al final uno acaba harto. Es su decisión a quién convoca, pero que no diga que el problema es mi carácter. Estas ruedas de prensa ya me molestan un poco. Ya no hace falta que me llame."

La culminación del conflicto la protagonizó Veerman. Un día antes del primer partido de Países Bajos en el Mundial contra Japón, el periódico De Telegraaf publicó un anuncio a página completa. En él, Veerman promocionaba la marca de vaqueros y moda G-STAR, de pie junto al agua, con un balón naranja entre los pies. El eslogan decía: "Denim con verdadero carácter".

Aunque Veerman dijo después que le habían comunicado que la publicidad no se publicaría hasta tres días más tarde, sigue siendo alguien que no se muerde la lengua. Hace algo más de un mes declaró sobre sus aspiraciones de cambiar de club: "En este momento no se mueve mucho. Ahora mismo apenas hay interés. Puede resultar molesto que te pregunten constantemente por qué nunca me he marchado. Eso termina desgastando los nervios. Mi deseo es cerrar un gran traspaso, pero en la situación actual no va a suceder."

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Joey Veerman estuvo cerca de acabar en el FC Brentford

Como condición, Veerman mencionó un club que jugara competición internacional y subrayó: "Italia y España me vendrían bien, pero por desgracia los clubes de allí no muestran interés por mí". Ya venía siendo así últimamente. El verano pasado, sin embargo, el FC Brentford quiso llevárselo a Inglaterra, pero dejó pasar el plazo de su cláusula de rescisión estipulada en el contrato: Eindhoven dijo no. En invierno, Veerman negoció durante más de dos semanas con el Fenerbahce, pero no estaba convencido de marcharse.

Ahora, con el BVB, fue diferente. Veerman habló de un "club grandioso" y de una "oportunidad fantástica" que lleva esperando "desde hace años", incluso antes de poner su firma en el nuevo contrato. Pero ¿qué tipo de jugador reciben los westfalianos con él, un futbolista que marcó 31 goles y dio 67 asistencias en 198 partidos oficiales con el Eindhoven?

Uno al que en el país vecino ya compararon con Toni Kroos. Eso fue antes de la Eurocopa 2024. "Creo que Joey tiene cualidades que nadie más tiene en Países Bajos", dijo entonces Arnold Mühren, campeón de Europa en 1988, en Voetbal International. "¿Qué puede hacer Kroos que Veerman no pueda? Veerman da los mismos pases que Kroos. Lo único que Kroos tiene de más es experiencia."

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Estas son las fortalezas y debilidades de Joey Veerman

El perfil de Veerman cubre una carencia en la plantilla del Dortmund, aunque no al 100 por cien. Idealmente, el BVB habría necesitado a un verdadero mediocentro al lado de Felix Nmecha, alguien fuerte tanto en el duelo como con balón, un jugador estratégicamente inteligente del perfil de quarterback. Veerman no es eso: es más interior que mediocentro.

Aun así, el nuevo llega de inmediato con claras aspiraciones de ser titular. Especialmente Marcel Sabitzer, al que solo le queda un año de contrato y que posiblemente aún podría ser vendido, y Jobe Bellingham tendrán que espabilar a partir de ahora. Porque Veerman está en condiciones de aportar de inmediato impulsos claramente mejores en la todavía débil salida de balón del Borussia.

Veerman aporta, sobre todo, una sobresaliente seguridad con el balón y en el pase, con la que puede impulsar el juego hacia adelante. Tiene buena visión y también puede salir jugando en el centro incluso bajo presión. Precisamente esto es una muy buena noticia para el Dortmund, ya que permite que los jugadores ofensivos se ofrezcan una línea más arriba en los espacios donde son más fuertes.

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Joey Veerman creó recientemente 25 grandes ocasiones para el Eindhoven

Veerman juega al fútbol con cierta despreocupación. Cuando está en forma, transmite con ello confianza en sí mismo, calma, facilidad técnica y el valor de intentar también pases más difíciles. Además, en los últimos años ha estado entre los jugadores más creativos de la Eredivisie. En la temporada del título 2023/24 creó 130 ocasiones, 59 más que el segundo clasificado. El año anterior fueron 93 ocasiones, entre ellas 25 grandes ocasiones.

Veerman rinde al máximo cuando tiene espacio por delante y varias opciones para dar forma al juego. Su fortaleza radica precisamente en que puede desplegar su creatividad desde una posición más retrasada. No necesita aparecer constantemente cerca del área para ser peligroso. Eso lo convierte en un centrocampista bastante especial: un interior creativo que puede construir y organizar el juego desde atrás.

Sin embargo, Veerman no es un profesional especialmente dinámico. No es alguien que cubra constantemente grandes espacios, que presione agresivamente al rival o que cierre huecos con su velocidad. No es un recuperador de balón excepcionalmente bueno y probablemente nunca será el centrocampista más explosivo ni el más dominante físicamente.

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Joey Veerman podría asumir en el BVB un papel que apenas se ha ocupado últimamente

Aun así, el padre de dos hijos, que recientemente celebró su compromiso, se acerca mucho a la solución deseada por los responsables del Dortmund. "Cuando juegas como nosotros con línea de tres, un partido también puede volverse relativamente espeso si además colocas por delante un holding six", había esbozado el director deportivo Ole Book antes incluso de que el acuerdo con el neerlandés se cerrara.

Quizá ahí resida precisamente la oportunidad para Veerman. En Países Bajos se ha hablado mucho últimamente de lo que supuestamente le falta. En Dortmund ahora se tratará, sobre todo, de lo que aporta.

Y eso es mucho: visión, calidad de pase, creatividad y la capacidad de dirigir un partido desde atrás. Si el BVB logra utilizar correctamente estas fortalezas, Veerman podría asumir en el centro del campo un papel que apenas se ha ocupado últimamente.

Joey Veerman: su carrera como profesional, de un vistazo