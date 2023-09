Qué pasó con Demichelis: los rumores sobre una filtración a periodistas y el malestar de los referentes

La paz que vivía el Millonario después de ganar el Torneo se vio sacudida por un inesperado conflicto entre el DT y el plantel.

El 15 de julio, hace menos de dos meses, River se aseguraba el Torneo de la Liga Profesional dos fechas antes del final, con un paso arrollador y de la mano de Martín Demichelis, que en su primer semestre parecía estar totalmente adaptado al fútbol argentino y, de la mano de un plantel de lujo, se consolidaba como candidato a llevarse toda competencia que tuviera por delante.

Sin embargo, a partir de ese día, todo se desmoronó demasiado rápido: derrota y eliminación en la Copa Argentina, caída por penales y adiós a la Copa Libertadores, el gran objetivo, flojo arranque en la Copa de la Liga Profesional con dos derrotas en tres partidos y, como si fuera poco, explotó una bomba que nadie se esperaba.

Fue después del partido ante Vélez, calificado como el peor del año, que surgieron los primeros rumores y, se sabe, una vez que arrancan es difícil detenerlos. Y los mismos, de acuerdo a ciertas filtraciones de charlas privadas, hablan de una relación tensa con el plantel, especialmente con los referentes, cuyo futuro en el club no está garantizado después del 31 de diciembre, lo que despertó cierto recelo por los nombres de históricos que, según trascendió, no entran en los planes para el 2024.

De acuerdo a la información "oficial", la reunión entre el DT y los más experimentados existió, como así también las asperezas producto de algunas charlas informales, en las que habló de forma crítica de sus dirigidos, que llegó a oídos de los futbolistas.

Pero más allá de los planes a futuro, hay una preocupación compartida por los hinchas por el nivel reciente del equipo y con origen en la inestabilidad en cuanto a las formaciones y los dispositivos tácticos, con cambios permanentes. De hecho, el propio Micho habló en conferencia de prensa de que no siempre los cambios pueden ser la salvación, ya que en el partido ante Barracas logró golear cuando ingresaron futbolistas que, al momento de ser titulares, no rindieron de la forma esperada.

"Estamos en una institución en la que no se puede no tener ganas, sería gravísimo que alguien no las tenga", disparó en el José Amalfitani. Y si bien aclaró que "es no está pasando", ya está dicho.

La situación es sin dudas atípica para River. Porque los problemas durante los ocho años y medio del ciclo Gallardo seguramente hayan existido pero jamás salieron del River Camp. Y Demichelis, después de casi 20 años fuera del país, con el respaldo de una dirigencia que lo eligió para la compleja etapa post Muñeco, deberá buscar la manera de devolver la paz a un club desacostumbrado al conflicto.