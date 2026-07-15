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¿Qué pasó cuando Argentina se enfrentó a España en el Mundial?

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Se avecina un enfrentamiento histórico entre Lionel Messi y Lamine Yamal

Argentina llega a la final del Mundial 2026 ante España, el domingo, con un historial favorable: solo se vieron las caras una vez en la Copa del Mundo.

El único precedente data del 13 de julio de 1966 en Villa Park (Birmingham), durante la segunda fase de grupos.

Tras un empate 0-0 al descanso, Luis Artem abrió el marcador en el 65’, José Martínez “Perry” igualó en el 67’, y Artem sentenció en el 79’, dando a Argentina una valiosa victoria.

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El triunfo clasificó a Argentina como segunda de grupo, por detrás de Alemania Occidental, mientras que España quedó eliminada.

Sin embargo, la aventura argentina en el Mundial 1966 terminó pronto: cayeron 1-0 ante Inglaterra en cuartos, antes de que los anfitriones siguieran hacia el título.

Sesenta años después, Argentina y España se vuelven a ver en la final tras eliminar a Inglaterra (2-1) y a Francia (2-0), respectivamente.

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