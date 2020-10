¿Qué pasó para que Chucky Lozano sea titular en el Napoli?

Resultó necesario que se conjuntaran varios factores para que el atacante volviese a ser un protagonista.

Atrás quedaron los nubarrones en el horizonte de Hirving Lozano dentro del . De un tiempo para acá, los días de incertidumbre cambiaron por los de felicidad para el mexicano que firmó como el bombazo de la institución en agiosto del 2019.

Este Chucky se parece cada vez más al que le anotó a en el Mundial de 2018, el que se coronó campeón con o el que destelló en el Eindhoven en sus primeras campañas en el Viejo Continente.

A continuación, en Goal te explicamos las razones:

LOS REGAÑOS DE GATTUSO

Existen los malos necesarios. El destino tenía planeado que Gennaro Gattuso fuese el del nacido en Ciudad de . Tras llegar al Partenopei como la compra más cara en la historia, tuvo la mala suerte de que el estratega que tanto lo pidió, Carlo Ancelotti, no lo usara en la posición que más rinde: como extremo. En cambio, lo alineaba en la delantera en compañía de otro '9' y no lucía.

Posteriormente de aquel motín de los jugadores contra el dueño Aurelio De Laurentiis, prácticamente eso le costó el puesto a Carleto. Y, con ello, Hirving se quedó 'indefenso' cuando el nuevo timonel arribó para sacudir el vestidor.

Lo sentó de golpe en la banca y, junto a un grupo de otros elementos, los exhibió. Fuese en una conferencia de prensa o en un entrenamiento, a Rino no le temblaba la mano para evidenciarlo.

Al principio, esto le afectó mucho al canterano de los Tuzos. Pero con el tiempo se percató de que todo formaba parte del 'método Gattuso': la provocación como forma de motivar. A través de las declaraciones y desaires públicos, Gennaro encontró la forma para picarlo y que este le contestara con goles, asistencias y desquitando los 40 millones de euros. Un genio de la psicología para sacar lo mejor de los suyos.

LA PLÁTICA CON MARTINO

El estratega de la Selección mexicana confesó que el diestro le habló para contarle de sus desencuentros iniciales con Gattuso. El Tata apeló a serenarlo para que tratara de ganarse un lugar desde las prácticas. Que no se enganchara y respondiera donde debía cuando pudiera. Es decir, en la cancha.

También le aconsejó a que no tomara decisiones al vapor sobre su futuro. Después del receso obligado por la crisis sanitaria, todavía quedaba un buen tramo para obtener más minutos gracias a la regla de los cinco cambios.

Hirving optó por el silencio, evitó los medios de comunicación aunque su padre sí dio algunas entrevistas, y se tranquilizó a pesar de su situación. La intervención del rosarino demostró que las labores de un DT no se reducen meramente a las pizarras y la táctica. A veces hay que terapear a los propios futbolistas.

CAMBIO DE ACTITUD

"Quien está cansado, no tiene ganas. No tiene la mente despejada, puede quedarse en el vestuario. No pasa nada si pierdes un día. Los jugadores saben que quien va al campo, cuando silbo, debe ir a mil. No dejo que nadie arruine un entrenamiento", afirmó Gattuso en junio del 2020.

Ahora el Chucky es otro. Sonríe, corre, suda la camiseta y, sobre todo, muestra el sacrificio y la dinámica que su director técnico le exige. No nada más en los compromisos, sino entre semana. Ya no siente más la titularidad 100% asegurada; pelea por ella en cada interescuadras.

Se le nota porque convive con el resto de la plantilla. Tienen química en las celebraciones. Hasta intenta parlar en italiano con tal de adaptarse. "Finalmente entendió que está en el Napoli", dijo Rino. Y vaya que lo disfruta.

ENTENDIMIENTO CON EL 'NUEVO' ATAQUE

Salvo por algunos nombres, sus compañeros de la 2020-21 son casi los mismos que en el curso previo. Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Matteo Politano, Fabián Ruíz, entre otros, continúan ahí. De hecho, igualmente contra quienes contiende el puesto.

Si acaso añadirle a Victor Osimhen, pero él es más centrodelantero. Si algo le debe agradecer Lozano Bahena a Gennaro es que él sí lo coloca donde provoca mayor peligro. Eso ha tenido que ver para su acoplamiento con los mencionados.

Insigne, Mertens y compañía comprenden que no es el indicado para jugar de espaldas al arco, por lo que saben cómo aprovecharlo en la banda derecha vía pelotazos largos para su velocidad. Del mismo modo, en el tema del vestidor se le ve más compenetrado.