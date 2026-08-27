¿Qué pasa con la situación de Rodri? Flick define la alineación del Barcelona ante el Bilbao

El alemán Hansi Flick, técnico del Barcelona, ha resuelto la situación de su nuevo jugador Rodri respecto a su titularidad ante el Athletic Club, esta tarde del jueves, en el estadio Camp Nou, en el partido aplazado de la primera jornada de LaLiga.

El Barcelona inició su andadura en LaLiga el pasado domingo con una goleada al Elche (5-0), pero Rodri, que se incorporó este verano al conjunto blaugrana procedente del Manchester City, quedó fuera de la convocatoria.

Según el diario catalán "Sport", Rodri comenzará el partido desde el banquillo, aunque es candidato a desempeñar un papel clave en el encuentro; y es que Flick ya ha confirmado que Rodri disputará su primer partido con la camiseta del Barcelona ante el Athletic Club.

El técnico alemán planea alinearlo junto a Pedri, aunque Bernal seguirá jugando en la posición de pivote este jueves, tras su sólida actuación ante el Elche en el partido inaugural de la liga.

Se espera que Pedri forme una dupla en el centro del campo (en el doble pivote) con Bernal, tal y como hizo en el estadio "Martínez Valero" tras la lesión de Gavi, quien se perderá el enfrentamiento de esta noche.

Flick había señalado en la rueda de prensa celebrada ayer que la participación de Pedri contribuyó a mejorar el control del equipo sobre el desarrollo del juego, y se espera que el jugador procedente de las Islas Canarias comience el partido como titular esta vez.

En cuanto al tercer centrocampista, será Fermín López, que marcó dos goles en la portería del Elche y comenzó la temporada por delante de Dani Olmo —que se incorporó al equipo más tarde— dentro de las opciones de rotación entre los jugadores.

En el mismo contexto, la línea defensiva está rodeada de incertidumbre, especialmente en la posición de lateral izquierdo; y es que Flick sorprendió a todos al apostar por Xavi Espart ante el Elche, y el canterano del club es un firme candidato a ser titular de nuevo.

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El técnico dispone de otras dos opciones —Baldé y Cancelo—, aunque parten desde una posición relativamente menos favorable. Alejandro ha sido el centro de las especulaciones sobre traspasos a lo largo de los últimos días y, pese a la creciente convicción sobre su continuidad, Flick continúa instándole públicamente a elevar su nivel de rendimiento en los entrenamientos.

Eric García es el candidato más destacado para arrancar en la posición de lateral derecho, mientras que parece que Christensen y Gerard Martín —que formaron la pareja titular en el centro de la defensa durante la pretemporada— volverán a ser titulares juntos en esa misma posición.

En un contexto relacionado, Flick aclaró ayer la situación relativa a Cubarsí, señalando que prefiere reincorporarlo de forma gradual dado el gran desgaste físico que sufrió la temporada pasada.

En la línea de ataque, parece que dos de las tres posiciones ya están resueltas: Lamine en la posición de extremo derecho y Raphinha en el rol de "falso nueve". Y queda la pregunta: ¿quién ocupará la posición de extremo izquierdo?

Por el momento, Karim Adeyemi es el candidato más destacado para ser titular tras la destacada actuación que ofreció ante el Elche; el técnico lo alineó en la banda izquierda —a pesar de que el jugador está más acostumbrado a jugar en la banda derecha— y la respuesta del alemán fue marcar un golazo.

Adeyemi brilló gracias a su contribución defensiva, pues ofreció un apoyo constante a Espart, y esas no fueron las únicas buenas noticias para Flick; y es que Anthony Gordon mostró una disponibilidad inmediata y dejó una rápida huella al asistir en dos goles en un tiempo récord. Por su parte, el joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim también aguarda su oportunidad desde el banquillo.

Con esto, la alineación prevista del Barcelona ante el Athletic Club sería la siguiente:

Portería: Joan García.

Defensa: Eric García, Christensen, Gerard Martín, Espart.

Centro del campo: Bernal, Pedri, Fermín López.

Ataque: Yamal, Adeyemi, Raphinha.