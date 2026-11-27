Compartir Sigue a GOAL en Google

Ya no se trata de simples insinuaciones o deseos, sino de una petición oficial y explícita: Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha decidido dar un golpe sobre la mesa y exigir a la directiva del club un movimiento urgente en el mercado de invierno para salvar la temporada del equipo antes de que se le vaya de las manos.

Anuncios

El mensaje del técnico argentino en la rueda de prensa del viernes fue claro y no admite interpretaciones: «Está claro que necesitamos reforzar el equipo». Pocas palabras, pero tuvieron un amplio eco en los despachos del club y dispararon todas las especulaciones sobre lo que ocurrirá el próximo mes de enero.

El periodista español Miguel Martín Talavera desveló, en declaraciones a la emisora «Cadena SER», los detalles del nuevo plan que ha diseñado el Atlético de Madrid para reforzar su plantilla, un plan pactado entre Simeone y el director deportivo, Mateo Alemany.

Talavera explicó que Simeone habló con Alemany antes de hacer públicas sus necesidades, que la relación entre ambos es excelente y que existe un acuerdo total sobre las prioridades del mercado invernal.

Según la información, el Atlético de Madrid ha fijado tres posiciones clave que reforzar en enero, empezando por el lateral izquierdo, que Simeone considera la máxima prioridad en este momento.

Anuncios Anuncios

«El lateral izquierdo es una prioridad, y también buscamos otro defensa que sepa jugar como lateral derecho para dar descanso a Marcos Llorente y apoyar a Pubill en el centro de la defensa», afirmó Talavera.

Related Topics

Y añadió: «Además, hay una necesidad clara de un extremo ofensivo para las bandas, un jugador capaz de marcar la diferencia en el último tercio y de dar al equipo velocidad y soluciones ofensivas distintas».

Este ambicioso plan no implica únicamente la llegada de nuevos jugadores, sino que también allana el camino para la salida de algunos nombres que no han tenido una oportunidad plena durante la primera mitad de la temporada.

Anuncios

Es probable que jugadores como Arnau Ortiz y Obed Vargas, que apenas han participado, abandonen el club en enero en busca de más minutos en otros equipos.

Tampoco se descarta la salida de un jugador titular, lo que podría desencadenar una cadena de bajas y generar nuevas necesidades en el equipo, motivo por el que la directiva del Atlético está gestionando el asunto con suma cautela.

Anuncios

En la misma línea, Kiko Narváez dio por completamente cerrado el «caso Julián»: «Ya no es un tema, porque va a aportar, va a trabajar duro y cuenta con el respaldo del vestuario».

Este movimiento de Simeone llega después de que las últimas lesiones hayan mermado considerablemente la plantilla del Atlético de Madrid. Alexander Sorloth es el último en sumarse a la lista de lesionados y podría estar de baja hasta Navidad.

Anuncios

Las lesiones de Ademola Lookman y Cuti Romero ya habían supuesto un duro golpe para el equipo y obligaron al cuerpo técnico a buscar soluciones rápidas en el mercado de fichajes, sobre todo ante la acumulación de partidos en LaLiga y la Liga de Campeones.