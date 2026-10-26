Vinicius Júnior, estrella del Real Madrid, se perdió el último Clásico, que su conjunto blanco resolvió ante su eterno rival, el Barcelona, con una victoria por 2-1 en el estadio Spotify Camp Nou, debido a la sanción.

El Clásico podría convertirse en un punto de inflexión en la trayectoria de Vinicius dentro de la fortaleza del Santiago Bernabéu, especialmente ante la irrupción de nuevos nombres que ahora le disputan su lugar en el once titular del entrenador José Mourinho.

El marfileño Yan Diomande logró aprovechar la ausencia de su compañero Vinicius, tras su sanción de 4 partidos, e imponerse con fuerza en el once del conjunto merengue, con una actuación brillante en el Clásico del pasado domingo.

Con el brillo de Diomande, el debate dejó de limitarse a la ausencia de Vinicius Júnior y se extendió hasta la pregunta sobre el lugar de la estrella de la samba en los planes del entrenador José Mourinho cuando regrese a jugar.

La temporada pasada, durante el Clásico de la primera vuelta de LaLiga, Vinicius acaparó todos los focos tras protestar por la decisión de ser sustituido por parte del entrenador Xabi Alonso, pese a la victoria sobre el Barcelona por 2-1.

Alonso decidió entonces sustituir a Vinicius en el minuto 72 y dar entrada a Rodrygo Goes en su lugar, pero el jugador brasileño mostró su enfado y abandonó el terreno de juego, encaminándose hacia los vestuarios, antes de regresar rápidamente para sentarse en el banquillo.

Tras el Clásico comenzó una etapa de tensión, ligada a las discrepancias entre Alonso y Vinicius, que terminó con la salida del entrenador español de su cargo, al tiempo que el nivel del jugador brasileño descendió, con lo que el conjunto merengue cerró una temporada en blanco por segunda vez consecutiva.

Y ahora, Vinicius Júnior se encuentra ante una prueba que se repite tras el Clásico, en medio del reciente brillo de Yan Diomande.

Estas preguntas aumentan a la luz de las últimas decisiones de Mourinho, pues sustituyó a Vinicius en los dos últimos partidos del conjunto blanco en la Liga de Campeones de Europa, pese a que el jugador está sancionado en LaLiga y, por lo tanto, no necesita descanso.

Mourinho decidió sustituir a Vinicius Júnior en el partido ante la Roma, en el minuto 59, y también retiró al jugador brasileño del rectángulo verde en el minuto 70 durante el encuentro ante el Leipzig.

No cabe duda de que las decisiones de Mourinho abren la puerta a múltiples posibilidades sobre el lugar de Vinicius en el proyecto del entrenador portugués, y sobre si está dispuesto a concederle un rol distinto al que estaba acostumbrado en los años anteriores.

Y mientras el Clásico de la temporada pasada fue una estación decisiva en la trayectoria de Vinicius, el duelo de esta temporada podría acarrear repercusiones distintas sobre el futuro del jugador brasileño.

¿Se repetirá el guion y el Clásico se convertirá en el inicio de una etapa difícil para la estrella brasileña? ¿O logrará devolver a Diomande al banquillo de nuevo?