Qué otros títulos puede ganar Boca por ser campeón de la Superliga 2019/20

Por haberse consagrado en el torneo local, el Xeneize ya se aseguró la posibilidad de sumar otras dos estrellas y se metió en la Libertadores 2021.

En una definición de novela, Boca le arrebató la Superliga Argentina a River en la última fecha y gritó campeón en un torneo con sabor especial. Esta estrella que consiguió de la mano de Miguel Ángel Russo también le abre al Xeneize la puerta para sumar al menos otros dos trofeos a las vitrinas del club.

Por un lado, por haberse consagrado campeón de la Superliga 2019/20, Boca ya se clasificó para la Supercopa por quinta vez en su historia, con la particularidad de haber perdido tres de las cuatro finales anteriores (vs. en 2012, vs. en 2015 y vs. River en 2017), consagrándose por primera y única vez en la edición 2018, por penales, ante . La final se jugará recién el año próximo porque el campeón de la se conocerá en diciembre.

Además, el Xeneize también tiene garantizada su participación en la segunda edición del Trofeo de Campeones de la Superliga , que disputará contra el equipo que resulte ganador de la Copa Superliga que comenzará a jugarse a partir del próximo fin de semana. Este certamen, que por ahora tiene como único ganador a Racing, aún no tiene fecha estipulada en el calendario y su programación dependerá del futuro del equipo de Russo tanto en la Libertadores como en la Copa Argentina.

Además de estar clasificado para jugar estas dos finales, por haber sido campeón de la Superliga Boca se convirtió en e l primer equipo argentino clasificado para la del año próximo.