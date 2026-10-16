Andy Burnham se ha visto obligado a ordenar la apertura de una investigación ampliada sobre sus contactos con el Manchester City, después de la indagación realizada por el diario británico "The Sun" acerca de su relación con el club, que atraviesa una crisis por las acusaciones de infracciones en su contra.

Según "The Sun", el primer ministro pidió una revisión manual exhaustiva de todos sus encuentros previos con los dirigentes del club y sus propietarios en Abu Dabi, coincidiendo con la revelación de los detalles de una séptima reunión.

Burnham y su equipo habían comenzado la semana asegurando que solo había celebrado una reunión, que calificó de importante, con los dirigentes del Manchester City, y que esta tuvo lugar en 2021.

Pero esa versión se derrumbó después de que el diario revelara que Burnham cenó dos veces con el presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, en 2017 y 2018, cuando ocupaba el cargo de alcalde de Mánchester, sin que esos dos encuentros aparecieran en los registros públicos, al haber sido eliminados de ellos.

Próximos partidos MCI Premier League 10:00 IPS Ver

La relación de Burnham con el Manchester City fue objeto de críticas tras expresar su preocupación por la posible salida de los propietarios emiratíes del club, después de que se declarara probada la culpabilidad del club por más de 100 infracciones de la normativa de la Premier League.

Siguiendo las indicaciones del primer ministro, la Autoridad Combinada del Gran Mánchester emitió el lunes un comunicado breve que no abordaba las dos cenas que reunieron a Burnham con Khaldoon Al Mubarak.

El primer ministro se comprometió a actuar con total transparencia y afirmó: "Les he pedido que lleven a cabo una revisión manual más exhaustiva de todo, porque quiero poner a disposición de todos toda la información posible. No cabe ninguna duda al respecto: debe lograrse una transparencia total".

Sin embargo, Louie French, ministro en la sombra, exigió una disculpa y dijo anoche: "El primer ministro se comprometió ante la Cámara de los Comunes a publicar todos sus contactos relacionados con el Manchester City la tarde del lunes".

Y añadió: "No ha ocurrido, y es su responsabilidad personal. Debe comparecer ante la Cámara y presentar una disculpa".

Además de las dos cenas, el diario reveló que Burnham se reunió con altos dirigentes del Manchester City en al menos cinco ocasiones más.

Documentos revelados recientemente mostraron que el primer ministro participó en una reunión de mesa redonda en China, en septiembre de 2018, con la participación del City Football Group.

Se sabía que había asistido allí a un acto con motivo de la apertura de una oficina del club, pero no se conocía que también participó en un almuerzo de dos horas de duración, con la presencia de destacados representantes del grupo.

Registros revelados en virtud de las leyes de libertad de información mostraron que la agenda oficial de Burnham durante un viaje de cuatro días incluyó un almuerzo titulado apertura de la oficina del Manchester City Football Group en Shenzhen, y la reunión técnica de la mesa redonda de directores ejecutivos.

Los documentos, que llevaban el sello "Clasificado: interno, personal y confidencial", precisaron que la cumbre se celebró el 20 de septiembre de 2018, de 11:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, en el edificio One Shenzhen Bay.

El Foro Mánchester-China se hizo cargo de una factura de 4.796 libras esterlinas, que incluía los costes de los vuelos, los hoteles y los gastos, un foro que tiene como objetivo reforzar las relaciones entre ambas regiones.

En septiembre de 2019, Burnham apareció en una fotografía junto a Khaldoon Al Mubarak, ambos viendo el partido homenaje a Vincent Kompany en el Etihad Stadium.

Posteriormente, Burnham celebró lo que describió como su única reunión importante con el presidente del Manchester City, durante la Cumbre Mundial de Inversiones organizada por el Gobierno en octubre de 2021.

En julio de 2023, Burnham se reunió con Ferran Soriano, director ejecutivo del City Football Group, durante un acto para celebrar la finalización de la cubierta del Co-op Live en Mánchester, un recinto del que el jeque Mansour, propietario del Manchester City, es copropietario.

En junio de 2025, Burnham volvió a reunirse con Roel de Vries, antiguo director de operaciones del Manchester City, en el mismo recinto, durante una gala vinculada a los premios musicales Brit.



