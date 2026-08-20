El FC Twente se enfrenta este jueves por la noche al FK Qarabag en los play-offs de la Conference League. John van den Brom apuesta por los nombres habituales, según prevé Voetbalzone. El duelo europeo en De Grolsch Veste comienza a las 20:00 y podrá verse en directo en ESPN 1.

Lars Unnerstall mantiene su puesto bajo palos en el conjunto de Enschede. La defensa del FC Twente estará formada, de derecha a izquierda, por Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad y Aske Adelgaard.

Ramiz Zerrouki debe aportar el control en el centro del campo, con la ayuda de Daouda Weidmann a su lado. El francés ha arrancado con fuerza la temporada, con dos goles y dos asistencias en cuatro partidos.

Marko Pjaca, Daan Rots y Sondre Ørjasæter serán las piezas más adelantadas en el centro del campo del Twente. Wout Weghorst ejercerá este jueves por la noche como delantero más avanzado en De Grolsch Veste.

El FC Twente ganó confianza el pasado domingo con una victoria por 3-1 sobre el PEC Zwolle en casa. El Qarabag venció un día después por el mismo resultado al Samaxi en el primer partido de la temporada.

Posible alineación del FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Weidmann; Pjaca, Rots, Ørjasæter; Weghorst.