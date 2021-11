¿Qué resultados necesita la Selección mexicana para asegurar el boleto al Mundial Qatar 2022?

La Selección mexicana ha superado los problemas que le costaron la Liga de Naciones y la Copa Oro en el verano, y la mejor prueba de ello es el extraordinario rendimiento que ha mostrado en las Eliminatorias de la Concacaf para el Mundial Qatar 2022. El Tri marcha invicto y todo parece indicar que el boleto a la Copa del Mundo es cuestión de tiempo.

El equipo de Gerardo Martino acumula cuatro victorias y dos empates hasta el momento, con lo cual se sitúan en lo más alto de la tabla de posiciones del Octagonal. Los partidos contra Estados Unidos y Canadá son una muy buena oportunidad para México, que puede quedar muy cerca de materializar el objetivo de convertirse en el primer equipo clasificado.

En GOAL te contamos qué es lo que necesita la Selección mexicana para asegurar su clasificación al Mundial Qatar 2022:

¿QUÉ NECESITA MÉXICO PARA IR AL MUNDIAL?

La Selección mexicana está en una posición muy cómoda en el Octagonal, siendo líder indiscutible y el único combinado que hasta el momento no conoce la derrota en las Eliminatorias de la Concacaf. No obstante, en la Fecha FIFA de noviembre no tiene manera de conquistar el boleto al Mundial Qatar 2022.

Y es que si tomamos en cuenta lo que fueron los procesos anteriores, para clasificar a la Copa del Mundo se necesita un aproximado del 45% de los puntos. En esta oportunidad, la cifra mágica es la de 24 unidades, con lo cual al Tri le harían falta al menos cuatro victorias para asegurar el tan anhelado boleto.

En ese sentido, la clasificación del Tri al Mundial se podría concretar en enero de 2022, cuando enfrenten a Jamaica y Costa Rica en las Jornadas 9 y 10, respectivamente. Eso sí, para ello es imprescindible sacar los tres puntos en los próximos enfrentamientos ante Estados Unidos y Canadá.