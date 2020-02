¿Qué necesita la Selección argentina Sub 23 para clasificarse a los Juegos Olímpicos 2020?

El equipo que dirige el Bocha Batista podría sellar su pasaje a Tokio este jueves, de acuerdo a los resultados de la segunda fecha del Cuadrangular.

La Selección argentina es el equipo de mejor rendimiento del Preolímpico Sub 23, clasificatorio para los que se celebrarán en Tokio a mediados de este año, tras haber ganado sus cuatro partidos de la fase de grupos y el primero en el Cuadrangular final, por lo cual solo falta un paso que podría dar este jueves.

El conjunto dirigido por el Bocha Batista enfrentará a en el segundo turno, una vez que finalice el enfrentamiento entre y . En caso de volver a superar al combinado Cafetero, como ya ocurrió en la primera etapa cuando se impuso 2-1, automáticamente logrará el pasaje. Pero hay más, ya que si hay empate entre la Canarinha y la Celeste, también se consagraría campeón del certamen.

Esto tiene que ver con que alcanzaría los seis puntos y sería inalcanzable tanto para los charrúas como para los colombianos, que se verán las caras en la última jornada, mientras que jugaría ante Brasil con la posibilidad de dejarlo afuera de la cita ecuménica.

En caso de no poder superar a Colombia y conformarse con un empate, lo favorecería que Brasil no gane y si bien no se clasificará directamente, necesitará no perder en el partido final ante la Verdeamarela, sin depender de cómo termine el otro duelo.