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Julio Enciso está llamando la atención en el Ipswich Town. El exjugador del club Darren Bent explica a GOAL qué debe hacer este mediapunta de cualidades similares a las de Morgan Gibbs-White antes de plantearse un fichaje por un «equipo de Champions League». Se considera que el centrocampista paraguayo va camino de llegar a lo más alto.

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Su etapa en el Brighton y sus dos pasos por Suffolk

Por ahora aún le queda camino para completar ese recorrido: el talentoso futbolista sudamericano solo tiene 22 años. Pese a su juventud, ya ha acumulado bastante experiencia. Debutó como profesional en su país con Libertad antes de llegar a Inglaterra para jugar en el Brighton.

En el Brighton mostró su calidad creativa, pero una cesión al Ipswich en la temporada 2024-25 desembocó en un traspaso definitivo al Estrasburgo . Pasó solo una temporada en Francia antes de regresar a Suffolk en una operación de 26 millones de libras (34 millones de dólares).

Enciso lleva dos goles y otras tantas asistencias esta temporada, pero su aportación al equipo va mucho más allá de esas cifras. Ayuda a que el conjunto de Gary O’Neil funcione y no desentonaría en un equipo de un nivel mucho más alto.

¿Destinado a fichar por un gigante europeo?

Preguntado por si ese salto podría producirse en 2027, independientemente de dónde termine el Ipswich esta temporada, Bent, formado en la cantera del club y que habló en colaboración con MrQ Live Casino, declaró a GOAL: «Es posible, pero me gustaría verle mostrar un poco más de regularidad.

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»Ya estuvo cedido un tiempo en el Ipswich. Ha vuelto y esta temporada está siendo brillante otra vez. Creo que ahora mismo está jugando muy bien. Está claro que se marchó, no jugó tanto y acabó regresando al Ipswich.

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»Si el Ipswich consiguiera mantenerse en la categoría, algo de lo que estoy más que convencido, podría quedarse un par de temporadas, ganar esa regularidad y jugar en la Premier League semana tras semana, sabiendo que cuenta con el cariño de la afición y de sus compañeros.

»Si juega con regularidad durante un par de temporadas, encuentra esa constancia y sigue siendo joven, llegará un gran club con una gran oferta, como un equipo de Champions League. Pero ahora debe encontrar esa regularidad y demostrar durante un par de temporadas, semana tras semana, que tiene las ganas y el hambre necesarias. Esa oportunidad siempre estará ahí».

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Una nueva generación de mediapuntas

Enciso no es el típico mediapunta genial que solo se implica cuando le llega el balón. El internacional paraguayo está dispuesto a trabajar duro y sacrificarse por el equipo, como Gibbs-White, jugador del Nottingham Forest e internacional con Inglaterra .

Al preguntarle por esa comparación y por las cualidades del talentoso número 10 del Ipswich, Bent añadió: «Morgan Gibbs-White es un ejemplo perfecto. Antes era un número 10 que quizá no aportaba tanto en defensa: recibía el balón, ponía la calidad y podía hacer que pasaran cosas.

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»Pero tienes razón: esta nueva generación de mediapuntas casi busca trabajar duro por el equipo en defensa, incluso fuera de su posición, y, cuando recibe el balón, impulsar al equipo hacia delante. Sin duda creo que Enciso es un mediapunta de ese nivel.

»Dicho esto, si además logra mostrar regularidad... Sabemos que tiene capacidad y talento; la cuestión es si puede reunirlo todo. Y también si puede hacerlo de forma constante, semana tras semana. Estoy bastante seguro de que sí».

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El paraguayo tiene un contrato de larga duración

Enciso firmó un contrato de cinco años cuando se incorporó al Ipswich por segunda vez, un acuerdo que le vincula al club hasta 2031. Está claro que el Ipswich no necesita plantearse su venta a corto plazo.

El equipo ha empezado de forma bastante sólida su nueva campaña en la máxima categoría : suma 11 puntos en 10 partidos y ocupa el 14.º puesto de la tabla. Volverá a jugar el sábado, tras el parón internacional, con una visita al Tottenham.