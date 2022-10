Con la victoria ante Aldosivi, el equipo de Hugo Ibarra ya no depende de nadie para dar la vuelta.

Boca Juniors sacó una ventaja de un punto por sobre el resto de sus competidores y puede volver a ser campeón del fútbol argentino en el Torneo de la Liga Profesional 2022. La recta final no será sencilla, porque pese a que el Xeneize está primero atrás tiene otros cinco clubes - Racing, Atlético Tucumán, River Plate, Huracán y Gimnasia - que pueden arrebatarle el trofeo.

¿CUÁNTOS PUNTOS NECESITA BOCA PARA SALIR CAMPEÓN DEL TORNEO DE LA LIGA PROFESIONAL 2022?

Si Boca logra sumar nueve de los 12 puntos que le quedan en juego será campeón sin importar qué suceda con el resto de los equipos. El Xeneize es - junto a Gimnasia - el único de los candidatos que tiene un partido pendiente, lo que le significa otra ventaja porque puede hasta perder un partido y aún seguir dependiendo de sí mismo.

Por otro lado, si Boca empata dos y gana los otros restantes, se asegurará ser primero del campeonato y como mínimo disputar una final si alguien lo alcanza. En caso que eso ocurra, será en cancha neutral, a 72 horas de jugarse la última fecha, con alargue de treinta minutos y penales si sigue la igualdad.

¿Y si empatan más de un equipo con Boca? Ahí se realizará un mini torneo, con cancha neutral y con comienzo a 72 horas de la última fecha, en la que los cruces se decidirán por sorteo. En caso que ahí también se mantenga la igualdad, todo se definirá por la diferencia de goles resultantes de todos estos encuentros finales.

LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA PROFESIONAL 2022

¿QUÉ LE QUEDA POR JUGAR A BOCA Y EL RESTO DE CANDIDATOS?



BOCA JUNIORS (45):

12/10 a las 16.30 Vs. Sarmiento (V)

16/10 a las 15.30 Vs. Newell's (V)

19/10 con hora a confirmar Vs. Gimnasia (V)

23/10 con hora a confirmar Vs. Independiente (L)

RACING CLUB (44):

14/10 a las 16.30 Vs. Colón (V)

18/10 a las 19.00 Vs. Lanús (V)

23/10 con hora a confirmar Vs. River (L)

ATLÉTICO TUCUMÁN (44):

13/10 a las 21.30 Vs. Rosario Central (L))

17/10 a las 21.30 Vs. Unión (L)

23/10 con hora a confirmar Vs. Defensa (V)

RIVER PLATE (41):

12/10 a las 21.30 Vs. Platense (L)

16/10 a las 20.30 Vs. Rosario Central (L)

23/10 con hora a confirmar Vs. Racing (V)

HURACÁN (41):

14/10 a las 19.00 Vs. Estudiantes (L)

18/10 a las 21.30 Vs. Platense (L)

23/10 con hora a confirmar Vs. Patronato (V)

GIMNASIA DE LA PLATA (40):

12/10 a las 19.00 Vs. San Lorenzo (L)

17/10 a las 21.30 Vs. Argentinos (L)

19/10 con hora a confirmar Vs. Boca (L)

23/10 con hora a confirmar Vs. Talleres (V)