¿Qué necesita Boca para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores 2023? Resultados y cuántos goles le faltan

El Xeneize se trajo un empate de Montevideo, ahora depende de sí mismo para alcanzar la siguente fase.

Boca sigue a paso firme su camino para lograr el codiciado objetivo de lograr su séptima Copa Libertadores, y el empate 0-0 en el Gran Parque Central ante Nacional fue tomado con buena recepción. Ahora le tocará definir de local en La Bombonera, este miércoles 9 de agosto desde las 21.00.

Cómo es la llave de Boca hasta la final de la Copa Libertadores 2023

Fue una sorpresa el equipo que paró Jorge Almirón en Uruguay, con tintes conservadores, que pudieron haber acabado mal si la puntería de los jugadores del Bolso era mejor. En la vuelta se espera un once más ofensivo y, por qué no, el debut de Edinson Cavani, el refuerzo estrella del mercado de pases del Consejo de Fútbol.

QUÉ NECESITA BOCA PARA PASAR DE RONDA

El Xeneize deberá ganar para lograr la clasificación en los noventa minutos reglamentarios; cualquier resultado le sirve siempre y cuando meta un gol más que su rival. En caso de empate, deberá ir a la prórroga y, de no decantarse por ninguno de los dos equipos, se definirá la serie por penales.

En esta edición los goles fuera de casa no tienen un plus en el marcador, por lo que haber vuelto sin ningún grito sagrado no le juega en contra desde este apartado.