¿Qué ligas de futbol se siguen jugando pese al coronavirus?

Pese a la pandemia del COVID-19, hay competiciones que no se detendrán de manera temporada.

Aún cuando la Organización Mundial de Salud emitió una alerta por pandemia de coronavirus, organismos de futbol se han decantado por no detener sus actividades y celebrar partidos del torneo regular, sea de manera abierta o cerrando sus puertas.

En cambio, autoridades han emitido una serie de recomendaciones para prevenir a los aficionados y jugadores de cualquier contagio del virus que fue evolucionando globalmente con el paso de las semanas.

En Goal recopilamos la información de todas las competiciones futbolísticas que no han frenado su actividad a lo largo y ancho del planeta.

MÉXICO

Aunque autoridades como las del estado de Jalisco sugirieron que partidos como el de versus se jugara a puerta cerrada, la directiva del Guadalajara confirmó que habrá acceso al público. Con el resto de los equipos no tuvieron cambio de planes. La jornada del inició este jueves y no tendrá cambio alguno. Incluso la informó que enfrenta la Fase 1 por lo que no habrán ajustes.

ARGENTINA

La AFA confirmó que los partidos de la Copa Nacional se llevarán a cabo a puerta cerrada, con varias limitaciones para los medios de comunicación que no podrá tener acceso a algunos encuentros. En tanto, los de la Primera Nacional aparecen programados para jugarse.

BAHREIN

La Premier League no ha parado actividades, incluso llevó a cabo encuentros de la Fecha 11 en la que Al-Hidd es líder general de la competencia regular.

GUATEMALA

El Comité Ejecutivo resolvió que se juegue la Liga Nacional sin ninguna afectación, entre ellas con la asistencia de aficionados. La Jornada 13 no presenta movimientos y solicitaron a aficionados a atender indicaciones del Ministerio de Salud Pública.

CHILE

El presidente de la ANFP Sebastián Moreno informó que por instrucción del Ministerio de Salud, los partidos de Liga se jugarán sin público hasta el domingo 19 de abril para la prevención del COVID-19.

ETIOPÍA

La Liga Etíope de Futbol continúa en actividad aunque a puerta cerrada para los aficionados. La Jornada 17 se llevó a cabo sin ninguna complicación, misma de la que el Fasil Kenema SC es líder absoluto.

LIBERIA

La LFA First Division continúa en marcha y tendrá partidos a puerta cerrada por decisión de las autoridades. El LISCR FC es líder aunque empata en puntos con el MC Breweries.

NUEVA ZELANDA

Por determinación de las autoridades, la actividad del Football Championship continúa su curso aunque existen modificaciones para el acceso de los aficionados a los estadios.

PALESTINA

La West Bank League mantiene las actividades aunque han cerrado las puertas de los aficionados a los estadios. Los duelos programados no recibieron modificaciones.

RUSIA

La Unión de Futbol Rusa ha decidido no poner mano dura ante esta situación, aunque a partir de la siguiente semana, los eventos masivos no podrán contar con más de mil personas. Partidos en Moscú no podrán acoger más de cinco mil seguidores hasta abril.

UCRANIA

La Liga no parará, aunque los equipos disputarán los partidos sin público, es decir, le han cerrado la puerta a los aficionados que podrían tener una distracción en medio del problema global.

UZBEKISTÁN

La SuperLeague se mantendrá en actividad hasta nuevo aviso, aunque no podrán contar con aficionados en las gradas pues autoridades han decidido que los encuentros sean a puertas cerradas.

Cabe señalar que amistosos en los que verían actividad equipos de Finlandia, , , Noruega, , y fueron cancelados o pospuestos.