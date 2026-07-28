José Mourinho, entrenador del Real Madrid, sorprendió este martes a los periodistas con un gesto inusual en la trayectoria del técnico portugués.

El diario "Mundo Deportivo" señaló: "El 28 de julio, a las cinco y media de la tarde, hacía mucho calor en Madrid. Por eso, cuando José Mourinho entró en el estadio de Valdebebas para supervisar el calentamiento de sus jugadores antes del partido de entrenamiento contra el Leganés, se dirigió a la zona reservada a los medios de comunicación, los saludó y les ofreció agua".

Y añadió: "Mourinho dijo: ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Solo he venido a saludar. ¿No tenéis agua? ¿Queréis un poco de agua?".

A pesar de su historial con los medios de comunicación y de los inolvidables enfrentamientos entre ambas partes, resulta evidente que Mourinho ha regresado al Real Madrid con una versión mucho más tranquila que la que mostró en su primera etapa.