Al portugués le gustó una publicación de Instagram con el texto «Nunca lleves a una persona leal hasta el punto de que deje de importarle». El diario Manchester Evening News mostró una captura de pantalla del «me gusta» y también criticó lo ocurrido. «¿Qué le pasa a Bruno Fernandes? Normalmente está por encima de estas cosas, y ahora da 'me gusta' a reels estúpidos como un adolescente malhumorado», escribió el periodista.

«Es perfectamente comprensible que esté frustrado después de haber sacrificado los mejores años de su carrera por un club que va cada vez a peor. Pero primero dejó tirado a Michael Carrick y ahora hace como Garnacho en las redes sociales», añadió el reportero.

Durante su etapa en el United, Garnacho había generado revuelo con varias publicaciones en las que había dejado clara su insatisfacción con su situación. La semana pasada, tras la derrota por 1-4 en la Liga de Campeones en Como, Bruno Fernandes culpó del tropiezo al entrenador Carrick, al que reprochó la falta de presión.

¿Por qué se enfrentaron Bruno Fernandes y el entrenador Michael Carrick?

Tras aquello, Carrick prescindió de su capitán el domingo en el partido de liga en casa contra el Bournemouth y lo dejó relegado al banquillo. Sin el mediapunta, el United sufrió otra derrota por 0-3, que deja muy cuestionada la continuidad del entrenador. Los medios ingleses prevén que Carrick sea destituido esta misma semana. Si el técnico se marcha, Bruno Fernandes tendría de nuevo vía libre para regresar al equipo.

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Bruno Fernandes, de 32 años, juega en los Red Devils desde 2020. En su día, el United pagó por él 65 millones de euros al Sporting de Lisboa en concepto de traspaso. Su contrato en Old Trafford se extiende hasta el final de la temporada.