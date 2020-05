¿Qué jugadores que están a préstamo deben regresar a Boca después del 30 de junio?

MIGUEL RIOPA/AFP via Getty Images

La pandemia cambiará drásticamente el próximo mercado de pases. Por eso, el Xeneize ya piensa en los que tienen que volver para reforzarse.

En el contexto de la pandemia por el coronavirus, por la cual no sabe ni cómo ni cuándo volverán con exactitud los campeonatos, Boca empieza a poner manos a la obra de cara al siguiente mercado de pases. Y es que aunque la situación actual complique cualquier tipo de negociación y los traspasos sean una incógnita, Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo tienen una certeza: los futbolistas que están a préstamo deberán volver -al menos cuando se retomen las competencias-.

GONZALO MARONI

Gonzalo Maroni pintaba para ser una de las grandes promesas a las que apostaba la dirigencia de Daniel Angelici. Sin embargo, el juvenil cordobés, de apenas 21 años, no tuvo muchas oportunidades y, luego de un préstamo en Talleres para la temporada 2018/19, partió rumbo a a mediados del 2019. Solo jugó tres partidos, en los que sumó 117 minutos, y llegó a convertir un gol, por la Coppa , en el triunfo ante Crotone por 3-1 en agosto. Ahora, con el interés de la secretaría técnica, Russo promete evaluarlo en su regreso. ¿Será este su momento?

LUCAS OLAZA

Lateral izquierdo de gran proyección en Talleres, Olaza llegó para reforzar al plantel de Guillermo Barros Schelotto luego de la lesión de Frank Fabra. Apenas seis meses estuvo en el club, ya que fue uno de los primeros que decidió partir luego de la derrota ante River en la final de la 2018. Pero más allá de aquella abrupta salida, el uruguayo se afianzó en el de Vigo, en donde se convirtió prácticamente en titular indiscutido: lleva 37 partidos disputados desde su llegada y hasta se dio el lujo de anotar un golazo de tiro ante en el Camp Nou. Los españoles, sin embargo, pueden -y quieren- hacer uso de la opción de compra de 4 millones de euros, aunque exigen un aplazo en la fecha por el coronavirus.

AGUSTÍN ROSSI

Luego de la salida de Agutín Orion y con un tambaleante Guillermo Sara, Agustín Rossi dio el salto para quedarse con el arco de Boca durante la era Guillermo. Y si bien sus actuaciones sembraron algunas dudas que derivaron en la llegada de Esteban Andrada, el joven arquero surgido en respondió también ante la presión cuando Sabandija sufrió la fractura de su mandíbula ante Cruzeiro en 2018. Sin embargo, la llegada de Marcos Díaz empujó a Rossi fuera del club, quien, luego de un breve paso por Deportivo , llegó a . En el Grante, volvió a brillar y a captar el interés de clubes europeos. "Nos interesa que siga, pero si estan decididos a venderlo no podemos hacer nada", dijo Nicolás Russo. El Xeneize tendría una oferta de por ¡6 millones de dólares! que sería rechazada, ya que eseperan que se abone la rescisión de su vínculo, tasado en 10 millones. Sin embargo, también podría quedarse en caso de que Andrada se vaya y que no se pueda acordar la continuidad de Díaz, cuyo préstamo también se vence ahora.

WALTER BOU

A pesar de un inicio que prometía, con goles en clásicos ante River y Racing, la Panterita no pudo convencer a Guillermo Barros Schelotto de que podía ser el reemplazante de Darío Benedetto y la dirigencia decidió empezar a cederlo: pasó por Vitória en 2018 y por en 2019 antes de recalar en Unión en la última temporada, en donde logró anotar siete goles en sus últimos 23 partidos. Como a Franco Soldano también se le termina el préstamo y debería volver a a menos que el Xeneize abone la opción de compra de cinco millones de dólares, Bou pareciera posicionarse como un posible reemplazante de Wanchope Ábila, al menos por el semestre que le quedará al fútbol argentino antes de 2021.

JULIÁN CHICCO

Siempre sonó como una de los futbolistas con mayor proyección de las inferiores, pero ya sea porque no tuvo oportunidades o porque no supo aprovechar las que tuvo, Chicco pasó a préstamo en la última temporada a Patronato. Es uno de los que tendrá que pelear por un lugar, aunque con Marcone y Campuzzano por delante, la tendrá más que difícil.

MATEO RETEGUI

El hijo del ex-DT de los seleccionados femenino y masculino de hockey sobre césped es otro de los que debió buscar lugar en otros equipos. En el Pincha desde mediados de 2018, fue ganándose un lugar hasta alternar la titularidad en el último campeonato, en el que llegó a anotar cuatro goles, uno de ellos en el clásico ante Gimnasia. Su caso es similar el de Bou: con la incertidumbre sobre el futuro de Soldano, sería una de las variantes por las cuales podría apostar Russo. Eso sí: los platenses tienen una opción de compra por dos millones de dólares.

NAZARENO SOLÍS

El delantero tuvo una historia de varias idas y vueltas en Boca, a donde llegó en 2016 pero apenas pudo jugar cuatro partidos. Desde 2017 que está a préstamo en otros clubes: pasó por , San Martín de San Juan y actualmente está en . Sería uno de los jugadores que Miguel Ángel Russo quiere evaluar de cara a la próxima temporada.

MARCELO TORRES

El Chelo había impresionado a todos en la Selección argentina sub 20, pero en Boca no tenía lugar y pasó a Talleres. A pesar de un buen inicio en 2017, se pinchó y a mediados de 2018 pasó a , en donde tampoco anduvo muy bien. En julio de 2019 pasó a Pafos, de Chipre, en donde jugó seis partidos y convirtió dos goles. Su opción de compra es de un millón de dólares y si no la ejecutan, deberá volver. ¿Otra opción para una posible delantera sin Soldano?

AGUSTÍN HEREDIA

El defensor central fue uno de los que entró en el convenio que Boca firmó a mediados de 2019 con Cerro Largo de . En el conjunto de Montevideo logró la clasificación a la Copa Libertadores 2020, pero este año no tuvo tanta continuidad. Ahora, deberá volver, aunque los uruguayos esperan extender el vínculo un tiempo más en caso de que el certamen continental regrese.

FRANCO CRISTALDO

Luego de un comienzo furioso durante la era Arruabarrena, el juvenil pasó a y luego a , en donde tuvo bastante continuidad pero no rindió como se esperaba. Regresó al fútbol argentino y estuvo a préstamo en , San Martín de San Juan y, ahora, Central Córdoba. Con 23 años y más experiencia, lo evaluarán como posible alternativa. ¿Tendrá una última chance?

