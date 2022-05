Qué jugadores podría fichar el Real Madrid en lugar de Mbappé

No cabe duda que para el Real Madrid es un palo la renovación de Kylian Mbappé con el PSG hasta el año 2025. No obstante, al conjunto blanco se le aparecen otras alternativas de cara al próximo mercado de fichajes veraniego. En Goal vamos a echar un vistazo a la situación de una serie de grandes jugadores que darán de que hablar y que, quizá, les pueda seducir la idea de fichar por el club de Concha Espina.

Lewandowski

Como es sabido, el delantero polaco acaba contrato en 2023 con el Bayern de Múnich. Esto unido a su edad - cumple 34 años en agosto - hace que su incorporación sea viable a un precio razonable. Sin embargo, tal y como han informado diversas fuentes y periodistas especializados en fichajes, el jugador habría manifestado su voluntad de ir al Barcelona y su agente, Pini Zahavi, ha estado en la ciudad condal reunido con parte de la directiva blaugrana.

Salah

El egipcio se encuentra en la misma situación y su rendimiento en el Liverpool es incuestionable, como bien lo demuestra su condición de máximo goleador en la Premier League (22 goles) si no lo remedia Son en la última jornada. Y eso a pesar de que no es un delantero centro al uso. Los aires de revancha que exhibió en las declaraciones posteriores al encuentro en La Cerámica ante el Villarreal quizá no gustaron a parte del madridismo.

Mané

Con el senegalés, el Real Madrid tendría un escenario idéntico ya que en 2023 expira su relación contractual con los reds. Está tasado en 80 millones de € por "Transfermarkt", pero acaba de cumplir 30 años. Por esto podría llegar a Chamartin a cambio de una cifra relativamente inferior. Juega en la banda izquierda, hábitat natural de Vinicius, y esa es una de las posibles barreras que pueden echar atrás a los dirigentes blancos.

Gnabry

Otro que aún no ha renovado con su equipo y va a sonar para muchos equipos. Ya en esta web dijimos que el Real Madrid está al acecho y que desde su entorno no descartan nada. Además, el alemán ha viajado en varias ocasiones a la capital de España para ver a su íntimo amigo David Alaba, con quien ya coincidió en el Bayern de Múnich. Es un jugador que aporta desborde y calidad desde el flanco derecho, algo que siempre es bienvenido.

Bernardo Silva

El portugués brilló en la eliminatoria de semifinales de la Champions contra los merengues y pudo haber salido el verano pasado del Manchester City ante los intentos fallidos de los citizens de fichar a Harry Kane. Por si no fuera suficiente, hay quien dice que sueña con jugar en el Real Madrid ("Calciomercato"). Eso sí, el precio de un posible fichaje sería mucho más alto dado que acaba contrato en 2025.

Tchouaméni

El francés es monitorizado desde el Bernabéu como lo hacen otros cuatro clubes. Chouaméni es un centrocampista de gran poder físico y trabajo, por lo que su llegada obedecería más a una necesidad de dosificar a Casemiro que de ilusionar a la afición, pero imponerse al PSG en su fichaje - que también lo quiere - tras lo ocurrido con Mbappé dejaría un buen sabor de boca entre el madridismo y en el club.